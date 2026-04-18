《新作》これ考えた人天才ッッ！！【3COINS】冷蔵庫の中がスッキリ整う！「収納グッズ」

冷蔵庫の中がごちゃごちゃしていて、ストレスを感じてしまう……。そんな人におすすめしたい「収納グッズ」を【3COINS（スリーコインズ）】で発見！ 冷蔵庫の整理整頓に頭を悩ませている人が、「こういうのが欲しかった！」と思わず声に出してしまいそうな便利グッズが販売されているんです。価格も手頃なので、気軽に取り入れられそう。ぜひ、参考にしてください！

これは優秀！ ジップバッグがすっきり

余った野菜等をジップバッグに入れたはいいけど、収納が上手くいかない……。そんな人に注目してほしい「冷蔵庫棚下ジップバッグ収納トレイ」です。冷蔵庫の棚板にセットすれば、ジップバッグをぶら下げたように収納できる優れもの。中身も分かりやすく、冷蔵庫内もスッキリと見えそう。\330（税込）とあれば、あっという間に完売してしまう可能性も。気になる人は、さっそくチェックしてみて。

こういうのが欲しかった！ スタッキングできるトレー

冷蔵庫内の収納スペースを増やしたい人には、「冷蔵庫収納ボックストレー 浅型セット：M」をリコメンド。公式サイトによると「同じシリーズを組み合わせて、スタッキングも可能」とのことで、複数組み合わせることでさらに便利に使えそう。トレーは引き出しになっているので、スタッキングしても中の物をスムーズに取り出せます。外側のボックスのサイズは、約高さ5.5 × 幅25 × 奥行き25cm。販売価格は、\880（税込）です。

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※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Yuri.A