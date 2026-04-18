元プロレスラーでタレントのブル中野が、18日までに自身のインスタグラムを更新。12日に都内で開催したイベントについて伝えた。



【写真】バックに「みな殺し」の極悪コンビ セーラーズも懐かしい

プロレスラーのダンプ松本とのトークイベント「激論CLIMAX2026 紀尾井町春の陣」に出演したブル。13日の投稿で「あっという間に2時間が過ぎた」ことを明かし、ファンへの感謝、打ち上げのパーティーに参加したこと、次回のイベントに向けて打ち合わせをしたことなどをつづった。投稿はすべて英語。さすがWWE(米国のプロレス団体)で初の殿堂入りを果たした日本人女子レスラーだ。



1月にヒザの手術で入院していたダンプ。8日にはリハビリをこなしてきたことをインスタグラムで伝えていたが、イベント前の11日には「明日のブルちゃんとやるトークショーに着る Tシャツを作ってもらったよ。」と記し、ブルと一緒にアパレルブランド「セーラーズ」を訪れた写真をアップしている。



ダンプの乱入も番組を盛り上げたフジテレビ系「夕やけニャンニャン」(1985～87年)で、おニャン子クラブのメンバーが着用していた「セーラーズ」。ダンプの投稿のBGMは「セーラー服を脱がさないで」(85年)。この時の様子をブルもアップしているが、こちらは「じゃあね」(86年)。2人ともおニャン子チョイスだった。また、12日のイベントで極悪の2人が着ていた黒バージョンのTシャツは、トレードマークの水兵の絵を「極」「悪」の文字が挟んだデザインになっている。



一連の2人の投稿に、ファンからは「めっちゃくちゃ 極悪セーラーズ 可愛いーーーーーー」「おニャン子クラブを思い出しました」「夕やけニャンニャンで暴れていた場面を思い出し懐かしい」「メイクしないお2人さん凄く素敵です」など懐かしむコメントが殺到。イベント参加者からも「幸せな時間でした」といった声が届いていた。



ダンプは1960年生まれ、埼玉県出身。80年に全日本女子プロレスでデビュー。84年にリングネームをダンプ松本に変更し、ライオネス飛鳥と長与千種のクラッシュギャルズとの抗争で人気を博した。2003年からフリーで活動している。ブルは1968年生まれ、東京都出身。83年に15歳で全日本女子プロレスに入門し、9月にデビュー。翌年に先輩ダンプに誘われて「極悪同盟」に加入し、リングネームをブル中野に改名。ダンプの引退後は「獄門党」を結成した。



（よろず～ニュース編集部）