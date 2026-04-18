アイドルグループ「#Mooove!」に所属する姉妹、姫野ひなの・姫野ゆめのが、16日に発売された「週刊ヤングジャンプ」に登場した。



【写真】身長は妹より低くても、ボリュームは…チラリ姉妹勝負

まるで姉妹で衣装の上下を交換したような「さくらんぼ＋赤」のくびれバックショットを掲載したひなの。「#週刊ヤングジャンプ さんに3年半ぶりに掲載していただきます!!」と久しぶりの登場であることを伝えた。さらに「ソロ掲載の他に初めて姉妹で撮影していただきました♡ずっと夢だったことだからすごく嬉しい♡」と喜んだ。大胆に背中が開いた黒ワンピースに網タイツを合わせた大人ショットも披露している。



ゆめのは並んでかわいいポーズを決める王道ショットを掲載。「#コロポックル姉妹 が”初掲載”」と伝えた。2人は北海道出身。ひなのが身長148センチ、ゆめのが152センチと小柄なことからついた姉妹ニックネーム「コロポックル姉妹」もアピールした。



さらに「記念すべきゆめのの初掲載!そして姫野ひなの（姉） 姫野ゆめの（妹）の初めての姉妹掲載です」と初もの尽くしを喜んだ。「いつものアイドルモードゆめめとはまた一味違った、姉妹のありのままの2人の姿を楽しんで頂きたいです♡」とワクワクが止まらなかった。



（よろず～ニュース編集部）