テレビでバスケの試合を見ているワンコは、自分のボールを取られたと勘違いしているようで…？その可愛すぎる姿を捉えた投稿は、記事執筆時点で1万9000回再生を突破しています。

【動画：テレビで『バスケの試合』を見ている犬→『自分のボールが取られた！』と思ってしまい…あまりにも愛おしい『勘違い』】

テレビでバスケを見ているワンコ

TikTokアカウント「emmahalu0107」に投稿されたのは、ビションフリーゼの「エマ」くんがテレビでバスケの試合を見ている様子です。エマくんはテレビの真ん前に二本足で立ち、食い入るように画面を見つめていたそう。

ものすごく真剣にボールを目で追っている姿は、単純にスポーツ観戦を楽しんでいるという感じではありません。実はエマくんは犬用の小さなバスケットボールを持っているため、自分のボールを取られたと勘違いしているのです！

必死にパスを要求！

途中でエマくんはお手々を揃えて上下に振り、「僕にもパスして！」とアピール開始。テレビの下を覗き込んで、ボールが落ちていないか探す場面も。

しかし当然ながらエマくんにはパスが回ってこないので、「僕のボールなのに、なんでお兄さんたちだけで遊んでいるの？」と不満そうにしていたとか。可愛すぎる行動に、思わず頬が緩みます。

ボールを持ってきてあげたら…？

その後、飼い主さんがエマくんのバスケットボールを持ってきてあげたら、エマくんは「返してくれたの？」とお目目を輝かせて大喜びしたそう。再び二本足で立ってお手々を動かし、「ちょうだい」とアピールするエマくん。飼い主さんがボールを渡すと、さっそく楽しそうに遊び始めたとか。

そして遊んだ後は犬用ベッドでくつろぎ始めたのですが、「もう取られないようにしなくちゃ」とボールを大切そうに抱えて守ろうとしていたとのこと。そのあまりにも純粋で愛おしい姿には、キュンとときめく人が続出することとなりました。

この投稿には「可愛すぎます」「頑張れ～。ボール取り返せ」といったコメントが寄せられています。

TikTokアカウント「emmahalu0107」には、エマくん＆ポメラニアンの「ハル」くんの日常が投稿されています。2匹の可愛い姿や尊い行動に笑顔と癒しをもらえるので、ぜひチェックしてみてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「emmahalu0107」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。