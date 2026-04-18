SM初の日本人ガールズグループGPP「ガルアワ」初出演 迫力溢れる歌・ダンスで魅了【ガルアワ2026SS】
【モデルプレス＝2026/04/18】SM ENTERTAINMENT JAPANが手がける日本人8人組ガールズグループ・GPP（ジーピーピー）が18日、東京・国⽴代々⽊競技場第⼀体育館で開催のファッション＆⾳楽イベント「Rakuten GirlsAward 2026 SPRING／SUMMER」に出演した。
【写真】SM初の日本人ガールズグループ、ガルアワ初出演で熱く盛り上げ
GPPは平均年齢21歳の8人組グループで、東方神起、少女時代、NCT、aespaなど数々の世界的アーティストの日本活動をマネジメントしてきたSM ENTERTAINMENT JAPAN初の全員日本人ガールズグループとしてデビュー。世界最高水準の育成ノウハウに基づいた圧巻のダンスパフォーマンスと生きた歌唱力で注目を集めている。
今回のステージでも歌、ダンスともに迫力溢れるパフォーマンスを届け、会場を熱く盛り上げ。デビュー曲である「Bring it Back」そして、「Motivation」の2曲の舞台を全力で駆け抜けた。
今回のテーマは、どんな側面も否定せずにそっと肯定し、全ての人に「今の私でいい」と自信を持ってほしいという願いが込められた「CUTE WITH A BITE. − “カワイイ”で終わらせない。」。ランウェイには生見愛瑠、ゆうちゃみ、山下美月ら豪華モデルや女優が集結し、乃木坂46、超特急、超ときめき◆宣伝部（◆は正しくは「ハート」）、MAZZEL、ME:Iらアーティストによるパフォーマンスも展開。MCは南海キャンディーズの山里亮太、森香澄、長浜広奈が務める。（modelpress編集部）
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◆GPP、エナジー溢れるステージ
GPPは平均年齢21歳の8人組グループで、東方神起、少女時代、NCT、aespaなど数々の世界的アーティストの日本活動をマネジメントしてきたSM ENTERTAINMENT JAPAN初の全員日本人ガールズグループとしてデビュー。世界最高水準の育成ノウハウに基づいた圧巻のダンスパフォーマンスと生きた歌唱力で注目を集めている。
◆「ガルアワ2026S／S」テーマは「CUTE WITH A BITE. − “カワイイ”で終わらせない。」
今回のテーマは、どんな側面も否定せずにそっと肯定し、全ての人に「今の私でいい」と自信を持ってほしいという願いが込められた「CUTE WITH A BITE. − “カワイイ”で終わらせない。」。ランウェイには生見愛瑠、ゆうちゃみ、山下美月ら豪華モデルや女優が集結し、乃木坂46、超特急、超ときめき◆宣伝部（◆は正しくは「ハート」）、MAZZEL、ME:Iらアーティストによるパフォーマンスも展開。MCは南海キャンディーズの山里亮太、森香澄、長浜広奈が務める。（modelpress編集部）
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