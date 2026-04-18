4児の父・織田信成「卵焼きじゃなくてゆで卵にした」工夫加えた手作り弁当公開「これは満足度高い」「どれも美味しそう」の声
【モデルプレス＝2026/04/18】プロフィギュアスケーターでタレントの織田信成が4月17日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作り弁当を公開した。
【写真】4児の父・39歳五輪選手「長男くんのお弁当かな」ボリュームたっぷり豚肉の塩麹焼き弁当
同月10日のストーリーズ投稿で、高校生の長男のために初めて弁当作りに挑戦したことを報告していた織田。その後「プチトマト覚えました」と弁当に彩りを加える工夫をつづったり「変わり映えの無さ」と同じようなおかずや詰め方になることに自身でツッコミを入れたりと、奮闘ぶりを公開していた。
この日は「今日は野菜炒めと卵焼きじゃなくてゆで卵にした」と工夫を明かし、弁当の写真を投稿。刻み昆布をトッピングしたご飯に、肉やキャベツ、にんじんなど彩り豊かな野菜炒め、半分に切ったゆで卵、ウインナー、ひじきの煮物などのおかずが添えられており、栄養バランスがよく、ボリュームも満点な弁当となっている。
この投稿に、ファンからは「どれも美味しそう」「彩り豊かで健康的」「色々工夫してて尊敬する」「これは満足度高い」などの声が上がっている。
織田は2010年に一般女性と結婚。同年10月に第1子長男、2013年1月に第2子次男、2016年11月に第3子三男、2019年10月に第4子長女が誕生したことを発表している。（modelpress編集部）
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【写真】4児の父・39歳五輪選手「長男くんのお弁当かな」ボリュームたっぷり豚肉の塩麹焼き弁当
◆織田信成、手作り弁当披露
同月10日のストーリーズ投稿で、高校生の長男のために初めて弁当作りに挑戦したことを報告していた織田。その後「プチトマト覚えました」と弁当に彩りを加える工夫をつづったり「変わり映えの無さ」と同じようなおかずや詰め方になることに自身でツッコミを入れたりと、奮闘ぶりを公開していた。
◆織田信成の投稿に「これは満足度高い」の声
この投稿に、ファンからは「どれも美味しそう」「彩り豊かで健康的」「色々工夫してて尊敬する」「これは満足度高い」などの声が上がっている。
織田は2010年に一般女性と結婚。同年10月に第1子長男、2013年1月に第2子次男、2016年11月に第3子三男、2019年10月に第4子長女が誕生したことを発表している。（modelpress編集部）
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