4児の父・織田信成「卵焼きじゃなくてゆで卵にした」工夫加えた手作り弁当公開「これは満足度高い」「どれも美味しそう」の声

4児の父・織田信成「卵焼きじゃなくてゆで卵にした」工夫加えた手作り弁当公開「これは満足度高い」「どれも美味しそう」の声