益若つばさ、美脚際立つ春のミニワンピ披露「可愛すぎる」「うにちゃんとの2ショットに癒される」と反響
【モデルプレス＝2026/04/18】タレントの益若つばさが4月16日、自身のInstagramを更新。春の私服姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】40歳レジェンドモデル「美脚すぎる」春コーデ
益若は「春の私服甘め編。ベイビーピンク大好き」とつづり、ベイビーピンクの総レースミニワンピースに白のショートブーツ、同系色のバッグを合わせたコーディネートを披露。ソファーに座り、美しい脚のラインが際立っている。
また、「うにちゃんのインスタが早々に5000にん突破しました！ありがとうございます」（※原文ママ）と、愛犬のうにちゃん専用アカウントのフォロワー数についても報告。「私も動画作りながらニヤニヤして癒されてます」と明かしている。
この投稿にファンからは「美脚すぎる」「脚のラインがほんとに綺麗」「春コーデ似合う」「ベイビーピンクのミニワンピ、可愛すぎる」「天使」「うにちゃんとの2ショットに癒される」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】40歳レジェンドモデル「美脚すぎる」春コーデ
◆益若つばさ、美脚際立つ春の甘めコーデ披露
益若は「春の私服甘め編。ベイビーピンク大好き」とつづり、ベイビーピンクの総レースミニワンピースに白のショートブーツ、同系色のバッグを合わせたコーディネートを披露。ソファーに座り、美しい脚のラインが際立っている。
◆益若つばさの投稿に反響
この投稿にファンからは「美脚すぎる」「脚のラインがほんとに綺麗」「春コーデ似合う」「ベイビーピンクのミニワンピ、可愛すぎる」「天使」「うにちゃんとの2ショットに癒される」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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