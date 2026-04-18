益若つばさ（C）モデルプレス

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【モデルプレス＝2026/04/18】タレントの益若つばさが4月16日、自身のInstagramを更新。春の私服姿を公開し、話題を呼んでいる。

【写真】40歳レジェンドモデル「美脚すぎる」春コーデ

◆益若つばさ、美脚際立つ春の甘めコーデ披露


益若は「春の私服甘め編。ベイビーピンク大好き」とつづり、ベイビーピンクの総レースミニワンピースに白のショートブーツ、同系色のバッグを合わせたコーディネートを披露。ソファーに座り、美しい脚のラインが際立っている。

また、「うにちゃんのインスタが早々に5000にん突破しました！ありがとうございます」（※原文ママ）と、愛犬のうにちゃん専用アカウントのフォロワー数についても報告。「私も動画作りながらニヤニヤして癒されてます」と明かしている。

◆益若つばさの投稿に反響


この投稿にファンからは「美脚すぎる」「脚のラインがほんとに綺麗」「春コーデ似合う」「ベイビーピンクのミニワンピ、可愛すぎる」「天使」「うにちゃんとの2ショットに癒される」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）

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