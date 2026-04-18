K-パレットの春夏限定カラー♡抜け感眉を叶える新作アイブロウ登場

眉メイクをもっと自然に、おしゃれに仕上げたい方に♡K-パレットから春夏限定カラーが登場しました。リキッド＆パウダー、ペンシル＆パウダーの人気アイブロウシリーズに、今っぽい抜け感を叶える新色が仲間入り。季節感のある軽やかな眉を楽しめるアイテムをチェックしてみてください♪

リキッド＆パウダーの2WAY♡

「K-パレット ツーウェイアイブロウ リキッド」は1,430円（税込）。

限定色「LE02 トープアッシュ」は、まろやかな暗色のグレージュカラーで、肌になじみやすく自然な陰影を演出。

薄付きリキッドで毛並み感を描き、パウダーでふんわり仕上げることで、立体感のあるナチュラル眉を叶えます。

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3WAYでふんわり眉♡

「K-パレット スリーウェイアイブロウ ペンシル」も1,430円（税込）。限定色「PE02 ダウニーブラウン」は、やわらかく自然な印象のブラウンカラー。

ペンシル・パウダー・ブラシの3機能で、ラインを描きながらぼかしも自在。抜け感のあるやさしい眉に仕上がります。

使いやすさも魅力♡

リキッドは細筆で繊細なラインが描け、パウダーはしっとり密着。ペンシルはなめらかな楕円芯で描きやすく、ブラシで自然に整えられます。

どちらも自眉になじむ設計で、毎日のメイクを簡単に格上げしてくれます。

春夏の旬顔を楽しむ

K-パレットの春夏限定カラーは、軽やかで今っぽい眉メイクを叶える注目アイテム♡ナチュラルな立体感と抜け感をプラスすることで、顔全体の印象もぐっとアップします。

季節に合わせた新しい眉メイクで、いつもの自分をアップデートしてみてください♪