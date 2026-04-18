老後の孤独と「やることがない不安」を味方に！ 先が読めない時代のお金と暮らしの備え3つ
定年を迎え、手帳の予定表が真っ白……。そんな状況を、世間では「孤独」や「所在なさ」と呼び、不安の種として語られがちです。しかし、視点を少し変えてみましょう。「やることがない」とは、言い換えれば「何をやってもいい」ということであり、人生の主導権を取り戻した自由の証明でもあります。
とはいえ、一歩外へ目を向ければ、物価高や社会情勢の変化など、私たちの暮らしを取り巻く環境は目まぐるしく変わっています。自由な時間があればあるほど「この先、どうなるのだろう」と予測できない未来への不安が頭をよぎるもの。今回は、この「自由な時間」を漠然とした不安にとらわれず過ごす備えをご紹介します。
今の時代、誰かが決めた「老後の正解」を探しても、どこにも答えはありません。大切なのは、自分にとっての選択肢を増やし、行動できる範囲を明確にすること。それが、漠然とした不安を確かな安心へと変えるポイントです。
▼備え1：老後の生活費を数字に表し、行動を具体化する
まずは、老後の生活費をざっくりでもいいので数字にしてみましょう。「月〇万円以内で暮らしたい」「予備費として毎年50万円は確保したい」など、目安を言葉にすることが大切です。
次に、年金の受取額や預貯金を整理してみると、「何が足りないのか」が見えてきます。足りない分を「働く」のか「固定費を減らす」のか。こうして選択肢を具体化することで、モヤモヤとした不安は、今日から取れる「具体的なアクション」へと変わっていきます。
▼備え2：安心を支える「4本柱」を育て、バランスを保つ
安心という土台は、3本足よりも4本足のほうが、どっしりと安定するものです。これからの暮らしを支えるために、「お金・健康・つながり・役割」という4本の柱を、バランスよく育てておきましょう。
・お金……生活の基盤。数字で可視化し、管理する。
・健康……散歩やストレッチで体力を維持。これは将来の医療費不安への有効な対策です。
・つながり……趣味や学びを通じた「ゆるいつながり」や、町内会などの地域コミュニティー。災害時や困ったときの相談先を知っておくことは大きな安心につながります。
・役割（学びの循環）……誰かの役に立っているという実感。学び直しが仕事につながることもあります。
お金という柱はもちろん大切ですが、それだけに過度に依存してしまうと、変化の激しい時代にはかえって脆（もろ）くなってしまいます。複数の柱を持ち「支えを分散」させておくことで、時代の波がどう変わろうとも、柔軟にバランスを保って動けるようになるでしょう。
▼備え3：知的好奇心からの「学び」が、扉を開く
最新の制度やデジタルツール、あるいは興味のある分野の学び直しにアンテナを張っておくことも、行動範囲を広げる力になります。「もう年だから」と諦めず、知的好奇心を持ち続けることは、思いがけない展開を連れてくることがあります。
例えば、私の身近な方の話ですが、英語を学び直そうと教室に通い始めたところ、その真剣な姿勢が評価され、いつの間にか子どもたちの学習サポートを頼まれるようになったそうです。
「意図したわけではないけれど、できる範囲で誰かの役に立てる」という喜びは、学びと仕事が幸せに循環している理想形といえます。深刻な人手不足が叫ばれる今だからこそ、積み重ねてきた「学び」や「経験」は、社会から必要とされる「力」に変わる可能性を秘めています。
正解のない未来を怖がる必要はありません。見通しを描き、自ら学び、4本の柱を太くしていく。そのプロセス自体が、暮らしを力強く支え、揺るぎない自信になります。
お金だけで安心はつくれませんが、心と知恵を整え、動ける範囲を広げていけば、老後の時間はどこまでも自由で穏やかなものに変えていけるでしょう。
文：舟本 美子（ファイナンシャルプランナー）
会計事務所、保険代理店や外資系の保険会社で営業職として勤務後、FPとして独立。人と比較しない自分に合ったお金との付き合い方を発信。3匹の保護猫と暮らす。All About おひとりさまのお金・ペットのお金ガイド。
(文:舟本 美子（ファイナンシャルプランナー）)
とはいえ、一歩外へ目を向ければ、物価高や社会情勢の変化など、私たちの暮らしを取り巻く環境は目まぐるしく変わっています。自由な時間があればあるほど「この先、どうなるのだろう」と予測できない未来への不安が頭をよぎるもの。今回は、この「自由な時間」を漠然とした不安にとらわれず過ごす備えをご紹介します。
予測できない未来への不安を「安心の選択肢」に変える自由に行動してもいいと言われても、心のどこかに不安を抱えていては、足取りも重くなってしまいます。まずは、将来の見通しを立て、いざというときに取れる「行動の選択肢」を確認しておきましょう。
今の時代、誰かが決めた「老後の正解」を探しても、どこにも答えはありません。大切なのは、自分にとっての選択肢を増やし、行動できる範囲を明確にすること。それが、漠然とした不安を確かな安心へと変えるポイントです。
▼備え1：老後の生活費を数字に表し、行動を具体化する
まずは、老後の生活費をざっくりでもいいので数字にしてみましょう。「月〇万円以内で暮らしたい」「予備費として毎年50万円は確保したい」など、目安を言葉にすることが大切です。
次に、年金の受取額や預貯金を整理してみると、「何が足りないのか」が見えてきます。足りない分を「働く」のか「固定費を減らす」のか。こうして選択肢を具体化することで、モヤモヤとした不安は、今日から取れる「具体的なアクション」へと変わっていきます。
▼備え2：安心を支える「4本柱」を育て、バランスを保つ
安心という土台は、3本足よりも4本足のほうが、どっしりと安定するものです。これからの暮らしを支えるために、「お金・健康・つながり・役割」という4本の柱を、バランスよく育てておきましょう。
・お金……生活の基盤。数字で可視化し、管理する。
・健康……散歩やストレッチで体力を維持。これは将来の医療費不安への有効な対策です。
・つながり……趣味や学びを通じた「ゆるいつながり」や、町内会などの地域コミュニティー。災害時や困ったときの相談先を知っておくことは大きな安心につながります。
・役割（学びの循環）……誰かの役に立っているという実感。学び直しが仕事につながることもあります。
お金という柱はもちろん大切ですが、それだけに過度に依存してしまうと、変化の激しい時代にはかえって脆（もろ）くなってしまいます。複数の柱を持ち「支えを分散」させておくことで、時代の波がどう変わろうとも、柔軟にバランスを保って動けるようになるでしょう。
▼備え3：知的好奇心からの「学び」が、扉を開く
最新の制度やデジタルツール、あるいは興味のある分野の学び直しにアンテナを張っておくことも、行動範囲を広げる力になります。「もう年だから」と諦めず、知的好奇心を持ち続けることは、思いがけない展開を連れてくることがあります。
例えば、私の身近な方の話ですが、英語を学び直そうと教室に通い始めたところ、その真剣な姿勢が評価され、いつの間にか子どもたちの学習サポートを頼まれるようになったそうです。
「意図したわけではないけれど、できる範囲で誰かの役に立てる」という喜びは、学びと仕事が幸せに循環している理想形といえます。深刻な人手不足が叫ばれる今だからこそ、積み重ねてきた「学び」や「経験」は、社会から必要とされる「力」に変わる可能性を秘めています。
自由な時間を楽しむために手放せない不安を整理「お金があってもなくても不安を感じる」のは、裏を返せば「より良く生きたい」という前向きな心のサインです。
正解のない未来を怖がる必要はありません。見通しを描き、自ら学び、4本の柱を太くしていく。そのプロセス自体が、暮らしを力強く支え、揺るぎない自信になります。
お金だけで安心はつくれませんが、心と知恵を整え、動ける範囲を広げていけば、老後の時間はどこまでも自由で穏やかなものに変えていけるでしょう。
文：舟本 美子（ファイナンシャルプランナー）
会計事務所、保険代理店や外資系の保険会社で営業職として勤務後、FPとして独立。人と比較しない自分に合ったお金との付き合い方を発信。3匹の保護猫と暮らす。All About おひとりさまのお金・ペットのお金ガイド。
(文:舟本 美子（ファイナンシャルプランナー）)