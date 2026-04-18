松本怜生、前髪下ろしたモードヘア 舌ペロで歓声誘う「カッコよすぎ」「見惚れた」【ガルアワ2026SS】
【モデルプレス＝2026/04/18】俳優の松本怜生が18日、東京・国⽴代々⽊競技場第⼀体育館で開催のファッション＆⾳楽イベント「Rakuten GirlsAward 2026 SPRING／SUMMER」に出演した。
【写真】25歳イケメン俳優、歓声沸き起こったランウェイ
前髪を切り揃えた新鮮なスタイリングで登場した松本。ランウェイトップではやんちゃな“舌ペロ”を決めて歓声を誘い、ネット上では「カッコよすぎ」「見惚れた」「何度でも見れる」などの声が上がっていた。
今回のテーマは、どんな側面も否定せずにそっと肯定し、全ての人に「今の私でいい」と自信を持ってほしいという願いが込められた「CUTE WITH A BITE. − “カワイイ”で終わらせない。」。ランウェイには生見愛瑠、ゆうちゃみ、山下美月ら豪華モデルや女優が集結し、乃木坂46、超特急、超ときめき◆宣伝部（◆は正しくは「ハート」）、MAZZEL、ME:Iらアーティストによるパフォーマンスも展開。MCは南海キャンディーズの山里亮太、森香澄、長浜広奈が務める。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】25歳イケメン俳優、歓声沸き起こったランウェイ
◆松本怜生、前髪下ろした姿でランウェイ
前髪を切り揃えた新鮮なスタイリングで登場した松本。ランウェイトップではやんちゃな“舌ペロ”を決めて歓声を誘い、ネット上では「カッコよすぎ」「見惚れた」「何度でも見れる」などの声が上がっていた。
◆「ガルアワ2026S／S」テーマは「CUTE WITH A BITE. − “カワイイ”で終わらせない。」
今回のテーマは、どんな側面も否定せずにそっと肯定し、全ての人に「今の私でいい」と自信を持ってほしいという願いが込められた「CUTE WITH A BITE. − “カワイイ”で終わらせない。」。ランウェイには生見愛瑠、ゆうちゃみ、山下美月ら豪華モデルや女優が集結し、乃木坂46、超特急、超ときめき◆宣伝部（◆は正しくは「ハート」）、MAZZEL、ME:Iらアーティストによるパフォーマンスも展開。MCは南海キャンディーズの山里亮太、森香澄、長浜広奈が務める。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】