大友花恋、美肩ちらりの着崩しファッションで魅力放出「ドキッとした」「色白で綺麗」と絶賛の声【ガルアワ2026SS】
【モデルプレス＝2026/04/18】女優の大友花恋が18日、東京・国⽴代々⽊競技場第⼀体育館で開催のファッション＆⾳楽イベント「Rakuten GirlsAward 2026 SPRING／SUMMER」に出演した。
【写真】人気女優「ドキッとした」美肩ちらりの着崩しコーデ
大友は、デニム素材のセットアップを身にまといランウェイを闊歩。ジャケットを着崩し、美しい肩を披露した。このランウェイを受け、ネット上では「ドキッとした」「色白で綺麗」「スタイル抜群」「こなれ感が可愛い」などと反響が上がっている。
今回のテーマは、どんな側面も否定せずにそっと肯定し、全ての人に「今の私でいい」と自信を持ってほしいという願いが込められた「CUTE WITH A BITE. − “カワイイ”で終わらせない。」。ランウェイには生見愛瑠、ゆうちゃみ、山下美月ら豪華モデルや女優が集結し、乃木坂46、超特急、超ときめき◆宣伝部（◆は正しくは「ハート」）、MAZZEL、ME:Iらアーティストによるパフォーマンスも展開。MCは南海キャンディーズの山里亮太、森香澄、長浜広奈が務める。（modelpress編集部）
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【写真】人気女優「ドキッとした」美肩ちらりの着崩しコーデ
◆大友花恋、美肩ちらりの着崩しファッション披露
大友は、デニム素材のセットアップを身にまといランウェイを闊歩。ジャケットを着崩し、美しい肩を披露した。このランウェイを受け、ネット上では「ドキッとした」「色白で綺麗」「スタイル抜群」「こなれ感が可愛い」などと反響が上がっている。
◆「ガルアワ2026S／S」テーマは「CUTE WITH A BITE. − “カワイイ”で終わらせない。」
今回のテーマは、どんな側面も否定せずにそっと肯定し、全ての人に「今の私でいい」と自信を持ってほしいという願いが込められた「CUTE WITH A BITE. − “カワイイ”で終わらせない。」。ランウェイには生見愛瑠、ゆうちゃみ、山下美月ら豪華モデルや女優が集結し、乃木坂46、超特急、超ときめき◆宣伝部（◆は正しくは「ハート」）、MAZZEL、ME:Iらアーティストによるパフォーマンスも展開。MCは南海キャンディーズの山里亮太、森香澄、長浜広奈が務める。（modelpress編集部）
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