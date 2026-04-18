サッカー元日本代表FW柿谷曜一朗氏（36）が、18日放送のフジテレビ「ジャンクSPORTS」（土曜後4・30）に出演。W杯に出場した際に目撃した衝撃シーンについて語った。

この日は「サッカーワールドカップSP 元日本代表が語る衝撃の体験談」と題し、ゲストがエピソードトークを行った。

14年ブラジル大会に出場した柿谷氏。MCの「ダウンタウン」浜田雅功から印象に残っていることを聞かれると、「あるすごく有名な選手が、相手チームのそっちも有名な選手にちょっとちょっかいをかけられて。それにムカついて、噛みよったんです。相手を」と言及。

これは、ウルグアイとイタリアの一戦で、ウルグアイのFWスアレスが、相手DFキエッリーニの肩に噛みついた場面で、のちにスアレスはスアレスは国際サッカー連盟（FIFA）から9試合の出場停止と4ケ月のサッカー活動禁止処分を科せられた。

柿谷氏は「噛んだら、絶対に噛まれた方が痛いじゃないですか？でも、噛んだ本人がそのまま歯を痛がって倒れたんですよ」とスアレスのまさかの行動にも言及。さらに、2010年南アフリカ大会でのスアレスについて、「その選手はキーパーじゃないのに（ゴールに）入れられそうなボールを手でポーンとやって」と説明し、「そういう選手なんですよ。でも、すごい選手なんです。バルセロナとかでも活躍して。そこまでして勝ちたいっていう」と、負けん気の強さに一目置いている様子だった。