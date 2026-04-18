石井裕也監督の新作映画『人はなぜラブレターを書くのか』は、2000年3月に起きた地下鉄脱線事故を題材に、1通のラブレターをめぐる奇跡を描いた人間ドラマだ。綾瀬はるかが演じる主人公・小野ナズナの高校時代を演じたのは、2025年7月期に放送された『ちはやふる－めぐり－』（日本テレビ系）で連続ドラマ初主演を果たし、2026年も『終点のあの子』『パリに咲くエトワール』など出演作が続く當真あみ。実在の事故をモデルにした重厚なテーマに、彼女はどのように向き合ったのか。NHK大河ドラマ『どうする家康』以来となった細田佳央太との再共演や、20歳という節目を目前にした俳優としての現在地について話を聞いた。

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ーー本作では綾瀬はるかさん演じる主人公・小野ナズナの学生時代を演じられていますが、ご自身で完成作をご覧になっていかがでしたか？

當真あみ（以下、當真）：私は過去パートのみの出演だったので、撮影中は現在パートのシーンを全く知りませんでした。台本はいただいていましたが、ナズナとして知らない部分はあえて鮮明に理解しないほうがいいなと思い、自分のシーン以外はできるだけ読み込まないように意識していたんです。

ーーナズナが見ていない世界は、あえて知らないようにしようと。

當真：はい。なので完成した映像を観たときは、答え合わせをしているような、不思議な感覚でした。大人になったナズナがどんな女性になっているのか、彼女の心の中で富久さん（細田佳央太）という存在がどれほど強く生き続けているのか。映像を観て初めて知った部分が大きかったので、客観的に物語に引き込まれて、私もボロボロ泣いてしまいました。

ーー現在パートの綾瀬さんや妻夫木聡さん、菅田将暉さんとは現場でお会いする機会はありましたか？

當真：いえ、撮影前のお祓いのときにお会いしたきりで、撮影現場では現在パートの方々とは全くお会いしていないんです。綾瀬さんが演じられた大人のナズナは、文字から受ける印象通り、本当に素晴らしい女性像で……綾瀬さんの表現を通じて、ナズナの歩んできた24年間の重みが画面から真っ直ぐに伝わってきました。

ーー今回、実在の事故をモデルにした物語ということもあり、オファーを受けた際はプレッシャーもあったのではないでしょうか。

當真：素直に嬉しい気持ちと同時に、モデルとなった方が実際にいらっしゃるので、その方の気持ちを想像し、決して失礼のないように演じなければならないという責任を強く感じました。自分勝手な役作りではなく、観てくださる方にどう届くべきかということを、今まで以上に意識しましたね。

ーー実際に起きた事故について調べたりも？

當真：当時の事故の記事や、メッセージを出された女性の想いなど、外側から得られる情報はできる限り目を通しました。知っておくべきことだと思いましたし、それを踏まえた上で、現場ではあえて“事故が起きることを知らない”等身大の高校生として存在することを心がけました。

ーー富久信介役の細田佳央太さんとは、NHK大河ドラマ『どうする家康』以来の共演ですね。

當真：細田さんとは2回目だったので、すごく安心感がありました。劇中では言葉を交わすシーンはほとんどなく、電車の車内などで視線を交わすお芝居が多かったのですが、一度ご一緒した信頼関係があったからこそ、リラックスしてフラットに臨めた気がします。

ーーお二人の視線のやり取りだけでドキドキするような、絶妙なリアリティがありました。

當真：石井（裕也）監督から「目が合いそうだったらすぐ逸らして」など、お互いを意識している空気感について細かく演出していただきました。細田さんは役に対して本当に誠実に向き合う方で、撮影の合間も監督と熱心にお話しされていました。細田さん自身が持つ誠実さが、そのまま信介さんの雰囲気として滲み出ていたのが凄かったです。

ーー今回初めてタッグを組んだ石井監督の現場はいかがでしたか？

當真：監督は「どういう感じだと思いますか？」と、こちらの意見や感覚を引き出そうとしてくださる演出が多く、対話を重ねながら一緒に作っていける安心感がありました。ナズナの引っ込み思案な性格は、自分自身の学生時代とも少し似ている部分があったので、あまり作り込みすぎず、ナチュラルに演じることができたと思います。

ーータイトルに「ラブレター」とありますが、デジタル時代の今、改めて“手紙を書く”という行為について何か感じることはありましたか？

當真：友人への誕生日プレゼントに手紙を添えたりすることはありますが、手紙ってメッセージアプリよりも時間がかかりますよね。でも、その「あえて時間をかける」こと自体が素敵だなと思うんです。相手のことを考えて言葉を選び、漢字を思い出して……。

ーー届いた側も、その費やされた時間を想像しますよね。

當真：そうですね。手紙はその人の筆跡、字の形から「この人が書いてくれたんだ」とすぐにわかります。自分のためにわざわざ時間を作ってくれたんだと感じられる。手紙を書く、送る、という行為の持つ温かさを、この作品を通して改めて感じました。

ーー當真さんは近年数多くの作品に出演されていますが、ご自身では今の現状をどう捉えていますか？

當真：毎日が勉強で、今はまだ吸収している段階です。ただ、お芝居を始めたばかりの頃は“セリフを間違えないこと”で精一杯でしたが、最近は相手と会話をして、どう演じようか考えることが純粋に楽しくなってきました。

ーー視野が広がってきた実感があると。

當真：作品全体の中で、自分の役がどういう立ち位置にいて、どう映るべきか。そういう俯瞰した視点も持てるようになってきていて、いい意味で少しずつ余裕が出てきたのかもしれません。

ーー今年はいよいよ20歳という節目を迎えられますね。

當真：19歳のうちにやり残したことは特にないのですが、これから挑戦する舞台（『ハムレット』）を全力でやり遂げたいです。20歳になったら、一つひとつの行動に責任が持てる大人になりたいなと。お芝居が楽しいという今の気持ちを大切に、いつか学校の先生や医療職のような、新しい挑戦もしていけたらと思っています。

（取材・文＝宮川翔）