４月末をもって現役を引退する石神深一騎手（４３）＝美浦・フリー＝の引退式が１８日、中山競馬場で行われた。

０１年３月に騎手デビュー。“障害界の絶対王者”オジュウチョウサンの主戦を務め、１６年中山グランドＪを皮切りに、コンビでＪＧ１・９勝（中山ＧＪ６勝、中山大障害３勝）を挙げた。最終騎乗は来週。開口一番、「まだ引退ではないので（笑）来週もありますし、緊張しています。どうやったら勝てるかな」と笑い飛ばした。

騎手人生２５年を振り返り、「いろんな馬に出会いましたし、お客さんに応援してもらって楽しかった」と笑顔。多くのファンが見守るなか、「本当に年齢を重ねてから声援が励みになりました。ケガをしてからの復帰の時も声をかけていただいて助かりました」と感謝した。セレモニーでは、苦楽を共にした関係者からの花束贈呈も。五十嵐雄祐騎手からは「たくさんケガして頑張りました」、高田潤騎手からは「いい騎手だった！」と労いの言葉をかけられ、笑顔を見せた。

「２５年間とちょっと、応援してくださり、ありがとうございました！僕は障害界からいなくなっちゃいますけれど、障害ジョッキーのみんなは障害を盛り上げようと頑張っていますし、平場のジョッキーももちろん頑張っていますので。これからも競馬見ていっぱい馬券買って、売り上げが上がると障害にもお金を使ってくれるので、みなさんにかかっています！よろしくお願いします。長い間ありがとうございました」と笑顔でファンに別れを告げた。

これまでの通算成績は２１８勝（平地７８勝、障害１４０勝）、ＪＧ１・１１勝を含む重賞２６勝。