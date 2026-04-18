フリーアナウンサーの渡部有が16日、自身のインスタグラムを更新。事務所の先輩アナウンサーと食事に出かけたことを報告した。



【写真】豪華三段の中身は上品な和の品々 憧れアナと至極の時間

渡部アナは「先日、大尊敬する事務所の先輩 モッチーさんと ランチをご一緒させていただきました！」と記し、三段の引き出しに入った和食ランチの写真とともに2ショットを投稿。「お花見弁当のような キラキラの詰まった和食 身体に優しくてとても美味しかったです」と豪華な料理に舌鼓を打ったことを伝えた。



「モッチーさん」とは同じセント・フォース所属する望月理恵アナ。「ジャイアンツのマスコットガールをしていた時 憧れの存在としてみていたあのモッチーさんと、、もう夢のような時間」と記した渡部アナは、2009年にプロ野球・巨人の公式マスコットガール「Team Venus」に在籍。日本テレビ系「ズームイン!!サタデー」に出演していた望月アナは度々、巨人のイベントにも登場している。



憧れの存在を独占した時間は貴重なものとなったようで、「モッチーさんにいただいた たくさんの言葉が、熱く胸に刺ささって。 改めてこの環境でお仕事を頑張っていきたい!! と、思わせていただきました」と、より前を向けたことを明かす。「それにしても 桜のように、心も容姿も美しい方って 存在するんですね」と先輩アナに心酔。「またご一緒していただけますように」と次なる機会を望んでいた。



渡部アナは1988年生まれ、山形県出身。大妻女子大を卒業し、テレビユー山形で2010年から24年までアナウンサーを務めた。25年4月からセント・フォースに所属している。望月アナは1972年生まれ、兵庫県出身。神戸山手女子短大を卒業。2021年に事務所の取締役に就任した。



（よろず～ニュース編集部）