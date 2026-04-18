2026年4月19日の運勢ランキング「おひつじ座〜うお座」 マリィ・プリマヴェラの【毎日ひとこと占い】
人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2026年4月19日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？
レジャーで運気を回復すると◎。スリリングな遊びがおすすめ。
悩みは家族に打ち明けて。取るべき道が見えてくるはず。
対人運が不安定に。人の悪口は絶対に言わないようにしよう。
周囲の目が厳しくなりそう。余計な発言や目立つ行動は避けたいところ。
ショッキングな出来事がありそう。小休止の日と考えてみて。
財政面に不安あり。交際費はできるだけセーブすること。
「いつもの場所」に幸運が。心が和む出来事がありそう。
清廉潔白を信条にしよう。誤解を招く言動は避けること。
幸運が約束されている日。新しい1歩を踏み出すと◎。
自分の殻を破るチャンス。思い切った行動に出てみよう。
精神的に充実しそう。ただし焦ると判断を誤るので注意して。
幸運の女神がほほ笑む日。今日は思うままに行動してOK。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)
12位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）
レジャーで運気を回復すると◎。スリリングな遊びがおすすめ。
11位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）
悩みは家族に打ち明けて。取るべき道が見えてくるはず。
10位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）
対人運が不安定に。人の悪口は絶対に言わないようにしよう。
9位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）
周囲の目が厳しくなりそう。余計な発言や目立つ行動は避けたいところ。
8位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）
ショッキングな出来事がありそう。小休止の日と考えてみて。
7位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）
財政面に不安あり。交際費はできるだけセーブすること。
6位：おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）
「いつもの場所」に幸運が。心が和む出来事がありそう。
5位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）
清廉潔白を信条にしよう。誤解を招く言動は避けること。
4位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）
幸運が約束されている日。新しい1歩を踏み出すと◎。
3位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）
自分の殻を破るチャンス。思い切った行動に出てみよう。
2位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）
精神的に充実しそう。ただし焦ると判断を誤るので注意して。
1位：おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）
幸運の女神がほほ笑む日。今日は思うままに行動してOK。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)