フジテレビ系「ミキティダイニング」が１８日に放送され、庄司智春、藤本美貴夫妻がＭＣを務めた。

この日は、大久保佳代子がゲスト出演。

庄司は大久保に「一番、最近別れてしまった彼氏は何が原因だったんですか？」と恋愛について質問。藤本は「そんなこと聞く（料理）番組ある？」と苦笑した。

直前のトークで４０代後半ぐらいに最後の恋愛があったと明かしていた大久保は「デリカシーとかないんじゃないの？」と庄司に突っ込んだが「何が原因だったかはね。もはや分かんないだけど、結局、最終的には振られて。『付き合いきれないんだよね』みたいな感じだった」と話した。

さらに庄司が「どんなタイプが好きなんですか？」と質問し、藤本が「収入とか、全然気にしないですか？」と聞くと、大久保は「（相手は）自分の生活が自分でできるぐらいの収入を持ってれば全然十分」と話した。

つづけて庄司が「お金目当てで近寄ってくる人とかもね？」と聞くと、大久保は「いる。いる。全然いる。お金目当て。全然いる。お金貸したりとかは全然（あった）。無利子、無担保、無期限。佳代子ファンド」と笑わせた。

藤本が「佳代子ファンド、めちゃめちゃ手厚い…。貸すからダメなんじゃないですか？」と指摘すると、大久保は「もう。そんなん知ってるし！知ってる！そんな会話なんか死ぬほど３０代４０代でしたわ。（貸してしまうのは）好きだから」と振り返っていた。