第1子妊娠のモデル・藤井サチ、ヘアカット後の自撮り公開「さらに綺麗になった」「似合いすぎ」と反響
【モデルプレス＝2026/04/18】モデルの藤井サチが4月17日、自身のInstagramストーリーズを更新。ヘアカットを報告し、話題を呼んでいる。
【写真】第1子妊娠中の上智卒モデル、3cmのヘアカットでイメチェン
藤井は「そいえば 髪切ったよ〜 3cmくらい」（※原文ママ）と報告し、ヘアカット後の姿を投稿。毛先をふんわりと巻いたボブスタイルで、以前より全体的にすっきりとした印象のヘアスタイルを披露した。春らしいチェリー柄の服で微笑む様子を公開している。
この投稿にファンからは「可愛い」「3cmのカットでも印象が変わって素敵」「笑顔が眩しい」「真似したくなるヘアスタイル」「さらに綺麗になった」「似合いすぎ」といった声が寄せられている。
藤井は、2025年7月10日にInstagramを通じ一般人男性との結婚を、2026年3月30日には第1子妊娠を発表している。（modelpress編集部）
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【写真】第1子妊娠中の上智卒モデル、3cmのヘアカットでイメチェン
◆藤井サチ、3cmヘアカット後の自撮りショット公開
藤井は「そいえば 髪切ったよ〜 3cmくらい」（※原文ママ）と報告し、ヘアカット後の姿を投稿。毛先をふんわりと巻いたボブスタイルで、以前より全体的にすっきりとした印象のヘアスタイルを披露した。春らしいチェリー柄の服で微笑む様子を公開している。
◆藤井サチの投稿に反響
この投稿にファンからは「可愛い」「3cmのカットでも印象が変わって素敵」「笑顔が眩しい」「真似したくなるヘアスタイル」「さらに綺麗になった」「似合いすぎ」といった声が寄せられている。
藤井は、2025年7月10日にInstagramを通じ一般人男性との結婚を、2026年3月30日には第1子妊娠を発表している。（modelpress編集部）
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