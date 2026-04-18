篠田麻里子「髪の毛伸びた？」ロングヘア披露に反響「美女度増す」「新鮮」の声
【モデルプレス＝2026/04/18】女優の篠田麻里子が4月17日、自身のInstagramストーリーズを更新。ロングヘアとなった姿を公開し、話題となっている。
【写真】40歳元AKB「一瞬誰かと思った」激変した姿
テレ東系水ドラ25「サレタ側の復讐〜同盟を結んだ妻たち〜」（毎週水曜深夜1時〜）に出演している篠田は、同ドラマへのメンションとともに「次週ロングヘアーが明らかに 髪の毛伸びた？」と綴り、明るいブラウンのロングヘア姿を投稿。胸元まで届くロングのウィッグを着用しており、グレーのジャケットにメガネを首元にかけたキャリアウーマン風のショットとなっている。
この投稿に、ファンからは「印象変わる」「美女度増す」「美貌に衝撃」「一瞬誰かと思ったけど可愛すぎる」「ロングも似合う」「新鮮」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
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◆篠田麻里子、ロングヘア披露
テレ東系水ドラ25「サレタ側の復讐〜同盟を結んだ妻たち〜」（毎週水曜深夜1時〜）に出演している篠田は、同ドラマへのメンションとともに「次週ロングヘアーが明らかに 髪の毛伸びた？」と綴り、明るいブラウンのロングヘア姿を投稿。胸元まで届くロングのウィッグを着用しており、グレーのジャケットにメガネを首元にかけたキャリアウーマン風のショットとなっている。
◆篠田麻里子の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「印象変わる」「美女度増す」「美貌に衝撃」「一瞬誰かと思ったけど可愛すぎる」「ロングも似合う」「新鮮」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
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