アントン（C）モデルプレス

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【モデルプレス＝2026/04/18】ボーイズグループ・RIIZE（ライズ）の公式Instagramが、17日に更新された。日本のコンビニエンスストアで撮影されたアントン（ANTON）のプライベートショットに注目が集まっている。

【写真】韓国6人組メンバー「圧倒的オーラが隠せてない」商品棚の前に立つ姿

◆アントン、日本のコンビニに降臨


アントンはお茶の絵文字などとともに、日本のコンビニエンスストアや街角でのプライベートショットを投稿。黒のレザージャケットを羽織り、カゴを手に持ちながら文房具コーナーの前に立つ姿や、購入したお茶を手にピースしているショットなどを公開している。

◆アントンの投稿に反響


この投稿にファンからは「偶然出会ったら卒倒する」「オフなのに王子感ある」「日本のコンビニにいるなんてびっくり」「レザージャケット姿がかっこいい」「圧倒的オーラが隠せてない」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）

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