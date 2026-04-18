RIIZEアントン、日本のコンビニ降臨ショット公開「偶然出会ったら卒倒する」「オフなのに王子感ある」と反響
【モデルプレス＝2026/04/18】ボーイズグループ・RIIZE（ライズ）の公式Instagramが、17日に更新された。日本のコンビニエンスストアで撮影されたアントン（ANTON）のプライベートショットに注目が集まっている。
【写真】韓国6人組メンバー「圧倒的オーラが隠せてない」商品棚の前に立つ姿
アントンはお茶の絵文字などとともに、日本のコンビニエンスストアや街角でのプライベートショットを投稿。黒のレザージャケットを羽織り、カゴを手に持ちながら文房具コーナーの前に立つ姿や、購入したお茶を手にピースしているショットなどを公開している。
この投稿にファンからは「偶然出会ったら卒倒する」「オフなのに王子感ある」「日本のコンビニにいるなんてびっくり」「レザージャケット姿がかっこいい」「圧倒的オーラが隠せてない」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】韓国6人組メンバー「圧倒的オーラが隠せてない」商品棚の前に立つ姿
◆アントン、日本のコンビニに降臨
アントンはお茶の絵文字などとともに、日本のコンビニエンスストアや街角でのプライベートショットを投稿。黒のレザージャケットを羽織り、カゴを手に持ちながら文房具コーナーの前に立つ姿や、購入したお茶を手にピースしているショットなどを公開している。
◆アントンの投稿に反響
この投稿にファンからは「偶然出会ったら卒倒する」「オフなのに王子感ある」「日本のコンビニにいるなんてびっくり」「レザージャケット姿がかっこいい」「圧倒的オーラが隠せてない」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】