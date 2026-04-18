◆バスケットボール ▽Ｂ１リーグ第３３節 京都８４―８９三河

１１位の京都は３位の三河に競り負け、２連敗。この日、Ｂリーグ２４人目の通算５０００得点を達成した共同主将、チャールズ・ジャクソンの記録を勝利で飾ることはできなかった。

第１クオーター（Ｑ）で相手の３ポイントが計７本も決まり、一時１５点のビハインド。しかし、ハードワークを続けて徐々にリズムを取り戻し、３７―４２で折り返した。

第３Ｑにはジャクソンが通算５０００得点目となるフリースローを決め、反撃ムードがさらに高まった。第４Ｑは残り２分２０秒で１点差まで肉薄。会場のボルテージは最高潮に達したが、逆転には至らなかった。伊佐勉ヘッドコーチは「（相手の３ポイントは）警戒していた。タイミングをずらしたかったが、打ちたいところで打たれて高確率で決められてしまった。それが最後まで響いた」と序盤のつまずきを悔やんだ。

第２Ｑ以降の内容についてジャクソンは「明日に向けて整理しないといけないが、やりたいバスケットができていた」と前向きに語り、記録には「京都というチームで達成できたのがうれしいし、誇らしい。コーチやチームメートへの感謝を忘れず、もっと（数字を）伸ばせるように頑張りたい」と話した。