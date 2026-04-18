ジブリ「コクリコ坂から」新商品♡日常に溶け込むレトロ可愛い雑貨たち

スタジオジブリ作品『コクリコ坂から』の世界観をぎゅっと詰め込んだ新作アイテムが、2026年4月25日(土)より登場♡どんぐり共和国で販売される今回のラインアップは、作品の名シーンや象徴的なモチーフを丁寧に再現したこだわりのデザインが魅力です。日常に溶け込みながら、ふとした瞬間に物語を思い出させてくれる特別なコレクションに注目です♪

名シーンを再現♡雑貨ラインナップ

『コクリコ坂から』の印象的なシーンをモチーフにしたアイテムが勢ぞろい。

コクリコ坂から2人で食べたコロッケポーチ

価格：3,300円(税込)

コクリコ坂からリール付きパスケースカルチェラタン

価格：3,850円(税込)

コクリコ坂から旗あげポーチ

価格：3,850円(税込)

コロッケの質感やカルチェラタンのレトロな雰囲気など、細部までこだわりが詰まった仕上がりで、作品ファンにはたまらないラインアップです♡

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アクセ＆インテリアで世界観を満喫

コクリコ坂から旗あげイヤリング／ピアス

価格：各2,530円(税込)

コクリコ坂から旗あげネックレス

価格：2,200円(税込)

コクリコ坂からモーニングプレート松崎家の朝食

価格：3,300円(税込)

コクリコ坂からカルチェラタンの宝箱

価格：6,600円(税込)

アクセサリーは旗やポピーをモチーフにした繊細なデザインで、さりげなく作品の世界観を楽しめるのが魅力。プレートや宝箱はおうち時間をより特別にしてくれます♪

日常にジブリの余韻を♡

『コクリコ坂から』の新作アイテムは、懐かしさと温かさを感じさせるデザインが魅力。日常使いできる実用性と、ファン心をくすぐるディテールが絶妙に融合しています♡お気に入りを取り入れれば、何気ない毎日が少し特別な時間に。自分用はもちろん、大切な人へのギフトにもぴったりなコレクションです♪