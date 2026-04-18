＜職場復帰、ムリ〜！＞他人事な夫にモヤモヤ「あなたも転職してよッ」負担は平等に！【第2話まんが】
私はアサミ（20代後半）。夫のコウジ（20代後半）との間に娘（ユリ）がいます。現在、私は育休中です。実家も義実家も自宅から1時間ほどの距離にあり、両家の親もまだフルタイムで働いているため、頼ることはできません。現在直面しているのは、私は育休が明けても会社に戻れないのではないかという問題。私の会社に小さい子どもがいる女性はおらず、残業は当たり前。急な子どもの病気への対応や定時でのお迎えなどに快く行かせてくれるとは、とても思えないのです。
当然会社に戻るつもりで育休を申請したのに、ここに来て「戻れないんじゃ」という不安が出てきました。夫は育休すら全然とれなかったのです。
育休をとって復帰せずに辞めるのは違法というわけではないようですが、職場の人たちからすればきっといい気はしないでしょう。
夫の言う通り、無理に復職して大変な思いをするなら、思い切って辞めてしまうのもアリなのかもしれません。
子どもがいれば、必ずしも思い通りには動けないのはごもっともです。ただ、どこか他人事な夫の姿勢になんだかモヤモヤしました。
私は、夫にも転職を促しました。夫は今の職場で育休だってとれなかったし、子どものことで早く帰りたかったり休みをとりたかったりしても、またプレッシャーに負けて言い出せないのが目に見えています。私だけが環境を変えて子育てもすべて担うなんておかしいですよね。
私と夫の考えが甘かったと反省はしています。
でも親戚に子どもがおらず、小さい子を育てているような友人もいなかったため、実際に子どもがいて働くイメージがなかなかできていなかったのです。
今の課題は、育休が終わった後の職場復帰についてです。
会社が「いい」と言ってくれても、同僚に仕事を押し付ければ、どんどん自分の立場はなくなっていくでしょう。
いろいろなことが頭をよぎり、私も夫もパニックになってしまいました。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・海田あと
当然会社に戻るつもりで育休を申請したのに、ここに来て「戻れないんじゃ」という不安が出てきました。夫は育休すら全然とれなかったのです。
育休をとって復帰せずに辞めるのは違法というわけではないようですが、職場の人たちからすればきっといい気はしないでしょう。
夫の言う通り、無理に復職して大変な思いをするなら、思い切って辞めてしまうのもアリなのかもしれません。
子どもがいれば、必ずしも思い通りには動けないのはごもっともです。ただ、どこか他人事な夫の姿勢になんだかモヤモヤしました。
私は、夫にも転職を促しました。夫は今の職場で育休だってとれなかったし、子どものことで早く帰りたかったり休みをとりたかったりしても、またプレッシャーに負けて言い出せないのが目に見えています。私だけが環境を変えて子育てもすべて担うなんておかしいですよね。
私と夫の考えが甘かったと反省はしています。
でも親戚に子どもがおらず、小さい子を育てているような友人もいなかったため、実際に子どもがいて働くイメージがなかなかできていなかったのです。
今の課題は、育休が終わった後の職場復帰についてです。
会社が「いい」と言ってくれても、同僚に仕事を押し付ければ、どんどん自分の立場はなくなっていくでしょう。
いろいろなことが頭をよぎり、私も夫もパニックになってしまいました。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・海田あと