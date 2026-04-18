【ノンデリ義父！】街でバッタリ遭遇！肩を組んできて…嫌悪感通り越して恐怖＜第5話＞#4コマ母道場
嫁VS姑の問題は、ママスタセレクトでも何かと話題にあがるところです。しかし今回は嫁VS舅問題！ しかもこのお舅さん、お嫁さんと仲良くなりたいとグイグイ距離を詰めてくるタイプのようです。これはまたお姑さんとは違った問題が勃発しそうですね。
第5話 鳥肌が止まらない！！！
【編集部コメント】
これはアウトーーーー！ 街で会って馴れ馴れしくよびすてされるだけでも嫌悪感を抱いてしまいそうなのに、肩を抱いて引き寄せてよびすてで紹介する……。リサさんじゃなくても、これが義父という立場でなくても、ちょっと距離の詰め方がバグりすぎ！ 鳥肌だけでなく、猛烈な寒気がしてきそうですね。頑張って！ リサさん！
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・石井弥沙
第5話 鳥肌が止まらない！！！
【編集部コメント】
これはアウトーーーー！ 街で会って馴れ馴れしくよびすてされるだけでも嫌悪感を抱いてしまいそうなのに、肩を抱いて引き寄せてよびすてで紹介する……。リサさんじゃなくても、これが義父という立場でなくても、ちょっと距離の詰め方がバグりすぎ！ 鳥肌だけでなく、猛烈な寒気がしてきそうですね。頑張って！ リサさん！
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・石井弥沙