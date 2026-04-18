◇プロ野球セ・リーグ ヤクルトー巨人(18日、神宮球場)

ヤクルトと巨人の2戦目では、甲子園準優勝バッテリーによる熱戦も生まれています。

この日のヤクルトの先発は奥川恭伸投手。対する巨人の先発マスクをかぶったのは山瀬慎之助選手です。そんな2人は星稜高校時代の同級生。2019年に迎えた3年生の夏にはバッテリーを組み、甲子園準優勝も経験しました。

プロ7年目にして実現した、そんな2人のプロ初対戦。2回2アウトの場面で、初めて対峙(たいじ)すると、山瀬選手は初球からフルスイングを披露します。両者とも笑みを浮かべつつも真剣勝負を見せた3球目、スライダーで山瀬選手はセンターフライに倒れ、奥川投手に軍配があがりました。

2度目の対決となった山瀬選手の2打席目は、「1-1」で迎えた4回2アウト1、2塁の場面。山瀬選手はわずかにファウルとなる打球を続けるなど追い込まれるも、5球目の高めのストレートをとらえ、ライトへの勝ち越しタイムリーとしました。山瀬選手は笑顔でガッツポーズ。対する奥川投手は悔しそうな表情を浮かべました。