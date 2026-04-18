気合が空回りする若きチンドン屋に「すごく感情移入」 古川琴音が受け止めた笑顔の裏にある葛藤
●自分も「すごく見抜かれているような気が」
俳優の古川琴音が、フジテレビのドキュメンタリー番組『ザ・ノンフィクション』(毎週日曜14:00〜 ※関東ローカル)での初ナレーションに挑んだ。担当したのは、19日放送される「僕と師匠とチンドン屋〜24歳 令和の師弟物語〜」。にぎやかな音と派手な装いで街を練り歩き、店や催しを宣伝する“チンドン屋”の世界に憧れ、師匠のもとに弟子入りした24歳の若者を追った作品だ。
その彼に「すごく感情移入しました」という古川は、師弟のやりとりに自身の芝居観と重なるものを見いだした――。
『ザ・ノンフィクション』のナレーションを担当した古川琴音
○客の反応や周囲の様子にまで気が回らず…
かつては、町の宣伝役として親しまれてきたチンドン屋が、SNSやウェブ広告が主流となった令和の時代に、その姿を見かける機会は少なくなった。そんな逆風の中でも、この世界に憧れを抱き、師匠のもとに、弟子入りした若者がいる。
東京・中野に拠点を置く「チンドン!あづまや」の門をたたいたのは、24歳の風知さん。親方の足立さん(54)に憧れ、この世界に飛び込んで1年半。チンドン屋の仕事は、ただ目立つことではない。目の前の人の表情を読み、空気を感じ、その場を笑顔でいっぱいにすること。師匠が何より大切にしてきたのが「周りを見ること」だ。
風知さんもその大切さは理解しているのだが、現場ではいつも気合が空回り。客の反応や周囲の様子にまで気が回らない。技術での成長は認めつつも立ちはだかる課題に、足立さんはある策を思いつく。
また、風知さんの暮らしにも変化が訪れる。チンドン屋の収入ではとても生活が成り立たない中で、続けてきたアルバイトを突然クビになり、住んでいたアパートも引き払うことに…
街を練り歩く風知さん、足立さん(左から) (C)フジテレビ
○脳裏に刻まれた「慣れた分の壁に当たってる」
このドキュメンタリーで古川が「すごく感情移入しました」というのが、風知さん。「上手くなりたいという気持ちやチンドン屋に対する憧れの気持ちとか、“こうなりたい”という熱い思いをたくさん持っている方なんだなと思いました」と印象を語る。
一方で、その強い思いがあるからこそ、「もっと早くいろんなことを自分でできるようになりたいという気持ちが先走ってしまう時もあったり、ちょっと空回ってしまっているように見える時もあったりしました」と分析。そのもどかしさには自身も重なる部分があるといい、「風知さんはよく笑っているけれど、その笑顔の中には、本当のなりたい自分と、まだそこまで届いてない自分の葛藤がすごくあるだろうなと思いました」と受け止めた。
そんな弟子を見守る足立さんについても、「この仕事を広めることももちろん大事だけれど、それ以上に風知さんのことを大切にして、受け継いでいきたいという気持ちが強い方なんだなと思いました」と心を打つものがあった。
風知さんに感情移入したからこそ、足立さんの言葉の数々が脳裏に刻まれた。特に印象に残ったというのは「慣れた分の壁に当たってる」という指摘。
「自分にも思い当たることがあったので、すごく見抜かれているような気がしました。昔の自分が言われているのではなく、もしかしたら今も、未来の自分から見ると“慣れが入ってた”と思う時があるのかもしれない。でも、“そうなりたくない!”という気持ちでいます」
さらに、足立さんが風知さんに「周りを見て」と伝えた上で、「自分もできているか分からないけど、一緒にやっていこう」と声をかけていた場面について、「足立さんも、ご自身の師匠に言われ続けてきた言葉なのかもしれないですね。分からないながらも手探りでやってきた部分だったのかなと思いました」と想像を巡らせた。
●チンドン屋と芝居の共通点「ジャズみたい」
街を練り歩く足立さん、風知さん (C)フジテレビ
今回の作品を通して、チンドン屋そのものへの印象も大きく変わった。古川は「かっこいいと思いました」と第一印象を語り、「ジャズみたいですよね」と表現する。
「音だけを鳴らしていればいいわけじゃなくて、一緒に練り歩いているチームで、宣伝文句を言うタイミングだったり、相手の音だったり、お店とかその場の環境とか、いろんなものとセッションをしなければいけない。見ている以上に深いことなんだろうなと思いました」
そこには、芝居との共通点も感じ取ったそうで、「舞台でも、ただセリフを覚えて言っていればいいだけではなくて、相手の顔を見て、自分が発見したり、変わっていくこともたくさんあるんです」と明かす。
また、「最初こそ、風知さんみたいに、自分がこの舞台に立っている感覚が好きだったり、そうなれている自分に満足しそうになったりすることもありました」と回想。だからこそ、「物語として伝えたいこと、伝えなきゃいけないことがあるので、周りの人と一緒に作って、自分の塩梅を考えないといけない。演劇とチンドン屋さんは全然違うことをしているようですが、言ってることがすごくよく分かりました」と強く共感した。
○自身にとっての“師匠”は…
自身にとっての“師匠”を聞くと、「私の場合、一人ではなく、いろんなところにいろんな部分でいろんな師匠がいる感じなんです」と回答。その上で、強く印象に残っている存在として、茶道を通じて出会った女性を挙げた。
「私の先生のお師匠さんなのですが、その方が開くお茶会に参加したことがあったんです。もう90歳を超えていたんですけど、座敷に入ってきた時の存在感がすごく焼き付いています。小さく座る姿、ウグイス色の着物、そして鈴の音が鳴るような素敵な声……“どう生きていけばこの人のようになれるのだろう”と、一目会っただけで思ってしまうような、すごく美しい人でした」
その圧倒された存在は、役者として目指す在り方にも影響を受けたようだ。
○ナレーション収録にも感じた「ジャズ」
今回が初となる『ザ・ノンフィクション』のナレーション収録。「すごくドキドキしながらやっていました」と振り返りつつ、「実際に映像を見ながら、声を聴きながら、BGMを聴きながら声を入れていくと、やっぱりそこに自然と乗っていくような感じがして、楽しかったです」と手応えを口にした。
まさにこの収録にも「ジャズ」を感じたようで、「気持ちを入れすぎると力んでしまったり、言葉が出てこなくなったりするので、周りと自分の声を冷静に混ぜていく感じでした」という。
ナレーションという仕事については、「自分の声を聴きながら、お芝居ではないのに、不思議と客観視しながら演じられているような感じがして面白いです」と説明。「音響ブースにあるつまみを、心の中で回してるような感じ」と独特の感覚を披露した。
●古川琴音1996年生まれ、神奈川県出身。2018年に俳優デビューし、NHK連続テレビ小説『エール』で主人公夫妻の娘を演じて注目を集める。その後も『この恋あたためますか』『コントが始まる』『海のはじまり』などのドラマに出演し、NHK特集ドラマ『アイドル』では主演を務めた。現在、映画『街の上で』が東京・テアトル新宿、京都・出町座で公開5周年アンコール上映中。６月からは主演を務めるドラマ『ミッドナイトタクシー』(NHK)が放送予定。
俳優の古川琴音が、フジテレビのドキュメンタリー番組『ザ・ノンフィクション』(毎週日曜14:00〜 ※関東ローカル)での初ナレーションに挑んだ。担当したのは、19日放送される「僕と師匠とチンドン屋〜24歳 令和の師弟物語〜」。にぎやかな音と派手な装いで街を練り歩き、店や催しを宣伝する“チンドン屋”の世界に憧れ、師匠のもとに弟子入りした24歳の若者を追った作品だ。
『ザ・ノンフィクション』のナレーションを担当した古川琴音
○客の反応や周囲の様子にまで気が回らず…
かつては、町の宣伝役として親しまれてきたチンドン屋が、SNSやウェブ広告が主流となった令和の時代に、その姿を見かける機会は少なくなった。そんな逆風の中でも、この世界に憧れを抱き、師匠のもとに、弟子入りした若者がいる。
東京・中野に拠点を置く「チンドン!あづまや」の門をたたいたのは、24歳の風知さん。親方の足立さん(54)に憧れ、この世界に飛び込んで1年半。チンドン屋の仕事は、ただ目立つことではない。目の前の人の表情を読み、空気を感じ、その場を笑顔でいっぱいにすること。師匠が何より大切にしてきたのが「周りを見ること」だ。
風知さんもその大切さは理解しているのだが、現場ではいつも気合が空回り。客の反応や周囲の様子にまで気が回らない。技術での成長は認めつつも立ちはだかる課題に、足立さんはある策を思いつく。
また、風知さんの暮らしにも変化が訪れる。チンドン屋の収入ではとても生活が成り立たない中で、続けてきたアルバイトを突然クビになり、住んでいたアパートも引き払うことに…
街を練り歩く風知さん、足立さん(左から) (C)フジテレビ
○脳裏に刻まれた「慣れた分の壁に当たってる」
このドキュメンタリーで古川が「すごく感情移入しました」というのが、風知さん。「上手くなりたいという気持ちやチンドン屋に対する憧れの気持ちとか、“こうなりたい”という熱い思いをたくさん持っている方なんだなと思いました」と印象を語る。
一方で、その強い思いがあるからこそ、「もっと早くいろんなことを自分でできるようになりたいという気持ちが先走ってしまう時もあったり、ちょっと空回ってしまっているように見える時もあったりしました」と分析。そのもどかしさには自身も重なる部分があるといい、「風知さんはよく笑っているけれど、その笑顔の中には、本当のなりたい自分と、まだそこまで届いてない自分の葛藤がすごくあるだろうなと思いました」と受け止めた。
そんな弟子を見守る足立さんについても、「この仕事を広めることももちろん大事だけれど、それ以上に風知さんのことを大切にして、受け継いでいきたいという気持ちが強い方なんだなと思いました」と心を打つものがあった。
風知さんに感情移入したからこそ、足立さんの言葉の数々が脳裏に刻まれた。特に印象に残ったというのは「慣れた分の壁に当たってる」という指摘。
「自分にも思い当たることがあったので、すごく見抜かれているような気がしました。昔の自分が言われているのではなく、もしかしたら今も、未来の自分から見ると“慣れが入ってた”と思う時があるのかもしれない。でも、“そうなりたくない!”という気持ちでいます」
さらに、足立さんが風知さんに「周りを見て」と伝えた上で、「自分もできているか分からないけど、一緒にやっていこう」と声をかけていた場面について、「足立さんも、ご自身の師匠に言われ続けてきた言葉なのかもしれないですね。分からないながらも手探りでやってきた部分だったのかなと思いました」と想像を巡らせた。
●チンドン屋と芝居の共通点「ジャズみたい」
街を練り歩く足立さん、風知さん (C)フジテレビ
今回の作品を通して、チンドン屋そのものへの印象も大きく変わった。古川は「かっこいいと思いました」と第一印象を語り、「ジャズみたいですよね」と表現する。
「音だけを鳴らしていればいいわけじゃなくて、一緒に練り歩いているチームで、宣伝文句を言うタイミングだったり、相手の音だったり、お店とかその場の環境とか、いろんなものとセッションをしなければいけない。見ている以上に深いことなんだろうなと思いました」
そこには、芝居との共通点も感じ取ったそうで、「舞台でも、ただセリフを覚えて言っていればいいだけではなくて、相手の顔を見て、自分が発見したり、変わっていくこともたくさんあるんです」と明かす。
また、「最初こそ、風知さんみたいに、自分がこの舞台に立っている感覚が好きだったり、そうなれている自分に満足しそうになったりすることもありました」と回想。だからこそ、「物語として伝えたいこと、伝えなきゃいけないことがあるので、周りの人と一緒に作って、自分の塩梅を考えないといけない。演劇とチンドン屋さんは全然違うことをしているようですが、言ってることがすごくよく分かりました」と強く共感した。
○自身にとっての“師匠”は…
自身にとっての“師匠”を聞くと、「私の場合、一人ではなく、いろんなところにいろんな部分でいろんな師匠がいる感じなんです」と回答。その上で、強く印象に残っている存在として、茶道を通じて出会った女性を挙げた。
「私の先生のお師匠さんなのですが、その方が開くお茶会に参加したことがあったんです。もう90歳を超えていたんですけど、座敷に入ってきた時の存在感がすごく焼き付いています。小さく座る姿、ウグイス色の着物、そして鈴の音が鳴るような素敵な声……“どう生きていけばこの人のようになれるのだろう”と、一目会っただけで思ってしまうような、すごく美しい人でした」
その圧倒された存在は、役者として目指す在り方にも影響を受けたようだ。
○ナレーション収録にも感じた「ジャズ」
今回が初となる『ザ・ノンフィクション』のナレーション収録。「すごくドキドキしながらやっていました」と振り返りつつ、「実際に映像を見ながら、声を聴きながら、BGMを聴きながら声を入れていくと、やっぱりそこに自然と乗っていくような感じがして、楽しかったです」と手応えを口にした。
まさにこの収録にも「ジャズ」を感じたようで、「気持ちを入れすぎると力んでしまったり、言葉が出てこなくなったりするので、周りと自分の声を冷静に混ぜていく感じでした」という。
ナレーションという仕事については、「自分の声を聴きながら、お芝居ではないのに、不思議と客観視しながら演じられているような感じがして面白いです」と説明。「音響ブースにあるつまみを、心の中で回してるような感じ」と独特の感覚を披露した。
●古川琴音1996年生まれ、神奈川県出身。2018年に俳優デビューし、NHK連続テレビ小説『エール』で主人公夫妻の娘を演じて注目を集める。その後も『この恋あたためますか』『コントが始まる』『海のはじまり』などのドラマに出演し、NHK特集ドラマ『アイドル』では主演を務めた。現在、映画『街の上で』が東京・テアトル新宿、京都・出町座で公開5周年アンコール上映中。６月からは主演を務めるドラマ『ミッドナイトタクシー』(NHK)が放送予定。