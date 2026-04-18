YOSHIKIプロデュース・美麗-Bi-ray-「ガルアワ」初登場 圧倒的歌唱力で観客魅了【ガルアワ2026SS】
【モデルプレス＝2026/04/18】4人組ガールズボーカルグループ・美麗-Bi-ray-が18日、東京・国⽴代々⽊競技場第⼀体育館で開催のファッション＆⾳楽イベント「Rakuten GirlsAward 2026 SPRING／SUMMER」に出演した。
【写真】YOSHIKIプロデュース4人組「ガルアワ」初登場で美声響かす
美麗-Bi-ray-は「歌唱王〜全日本歌唱力選手権〜」（日本テレビ系）への出場を機に、同番組で審査員を務めたYOSHIKIに選出され、2025年6月にデビュー。今回が「ガルアワ」初出演となる。
ベージュを基調とした洗練された衣装でステージに姿を現した美麗-Bi-ray-は「UNBREAKABLE」でスタート。魂を揺さぶるようなパワフルな歌声とともに、息を呑むパフォーマンスを繰り広げた。
続く2曲目には、一転してエモーショナルなメロディが胸を打つ「LET YOU GO」を披露。メンバーそれぞれの個性が溶け合う息ぴったりのハーモニーが、会場の隅々まで美しく響き渡り、観客を楽曲の世界観へと引き込んだ。
今回のテーマは、どんな側面も否定せずにそっと肯定し、全ての人に「今の私でいい」と自信を持ってほしいという願いが込められた「CUTE WITH A BITE. − “カワイイ”で終わらせない。」。ランウェイには生見愛瑠、ゆうちゃみ、山下美月ら豪華モデルや女優が集結し、乃木坂46、超特急、超ときめき◆宣伝部（◆は正しくは「ハート」）、MAZZEL、ME:Iらアーティストによるパフォーマンスも展開。MCは南海キャンディーズの山里亮太、森香澄、長浜広奈が務める。（modelpress編集部）
M1.UNBREAKABLE
M2.LET YOU GO
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【写真】YOSHIKIプロデュース4人組「ガルアワ」初登場で美声響かす
◆美麗-Bi-ray-、圧倒的歌唱力で観客魅了
美麗-Bi-ray-は「歌唱王〜全日本歌唱力選手権〜」（日本テレビ系）への出場を機に、同番組で審査員を務めたYOSHIKIに選出され、2025年6月にデビュー。今回が「ガルアワ」初出演となる。
続く2曲目には、一転してエモーショナルなメロディが胸を打つ「LET YOU GO」を披露。メンバーそれぞれの個性が溶け合う息ぴったりのハーモニーが、会場の隅々まで美しく響き渡り、観客を楽曲の世界観へと引き込んだ。
◆「ガルアワ2026S／S」テーマは「CUTE WITH A BITE. − “カワイイ”で終わらせない。」
今回のテーマは、どんな側面も否定せずにそっと肯定し、全ての人に「今の私でいい」と自信を持ってほしいという願いが込められた「CUTE WITH A BITE. − “カワイイ”で終わらせない。」。ランウェイには生見愛瑠、ゆうちゃみ、山下美月ら豪華モデルや女優が集結し、乃木坂46、超特急、超ときめき◆宣伝部（◆は正しくは「ハート」）、MAZZEL、ME:Iらアーティストによるパフォーマンスも展開。MCは南海キャンディーズの山里亮太、森香澄、長浜広奈が務める。（modelpress編集部）
◆美麗-Bi-ray-セットリスト
M1.UNBREAKABLE
M2.LET YOU GO
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