「今日好き」しゅんゆまカップル、クールなスタイリングでウォーキング【ガルアワ2026SS】
【モデルプレス＝2026/04/18】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に出演していた谷村優真と倉澤俊の“しゅんゆまカップル”が18日、東京・国⽴代々⽊競技場第⼀体育館で開催のファッション＆⾳楽イベント「Rakuten GirlsAward 2026 SPRING／SUMMER」に出演した。
【写真】「今日好き」カップルが印象ガラリランウェイ
現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春を届ける「今日好き」のスペシャルステージに登場した2人。淡いカラーのセットアップをまとった倉澤とは対照的に谷村はモノトーンで決め、モードなファッションを着こなしていた。
今回のテーマは、どんな側面も否定せずにそっと肯定し、全ての人に「今の私でいい」と自信を持ってほしいという願いが込められた「CUTE WITH A BITE. − “カワイイ”で終わらせない。」。ランウェイには生見愛瑠、ゆうちゃみ、山下美月ら豪華モデルや女優が集結し、乃木坂46、超特急、超ときめき◆宣伝部（◆は正しくは「ハート」）、MAZZEL、ME:Iらアーティストによるパフォーマンスも展開。MCは南海キャンディーズの山里亮太、森香澄、長浜が務める。（modelpress編集部）
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◆「今日好き」しゅんゆまカップル、クールにウォーキング
現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春を届ける「今日好き」のスペシャルステージに登場した2人。淡いカラーのセットアップをまとった倉澤とは対照的に谷村はモノトーンで決め、モードなファッションを着こなしていた。
◆「ガルアワ2026S／S」テーマは「CUTE WITH A BITE. − “カワイイ”で終わらせない。」
今回のテーマは、どんな側面も否定せずにそっと肯定し、全ての人に「今の私でいい」と自信を持ってほしいという願いが込められた「CUTE WITH A BITE. − “カワイイ”で終わらせない。」。ランウェイには生見愛瑠、ゆうちゃみ、山下美月ら豪華モデルや女優が集結し、乃木坂46、超特急、超ときめき◆宣伝部（◆は正しくは「ハート」）、MAZZEL、ME:Iらアーティストによるパフォーマンスも展開。MCは南海キャンディーズの山里亮太、森香澄、長浜が務める。（modelpress編集部）
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