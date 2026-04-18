「ブルーロック」実写化出演話題・綱啓永、12個ボタンジャケット着こなす シンプルコーデでスタイル輝く【ガルアワ2026SS】
【モデルプレス＝2026/04/18】俳優の綱啓永が18日、東京・国⽴代々⽊競技場第⼀体育館で開催のファッション＆⾳楽イベント「Rakuten GirlsAward 2026 SPRING／SUMMER」に出演した。
【写真】ランウェイに登場した「ブルーロック」実写化出演俳優
Tシャツにデニムパンツというシンプルなスタイルで抜群のスタイルが際立った綱。12個のボタンがあしらわれたジャケットで個性を演出した。
綱は実写映画「ブルーロック」（8月7日公開）凪誠士郎役で出演することが発表され、話題を呼んでいる。
今回のテーマは、どんな側面も否定せずにそっと肯定し、全ての人に「今の私でいい」と自信を持ってほしいという願いが込められた「CUTE WITH A BITE. − “カワイイ”で終わらせない。」。ランウェイには生見愛瑠、ゆうちゃみ、山下美月ら豪華モデルや女優が集結し、乃木坂46、超特急、超ときめき◆宣伝部（◆は正しくは「ハート」）、MAZZEL、ME:Iらアーティストによるパフォーマンスも展開。MCは南海キャンディーズの山里亮太、森香澄、長浜広奈が務める。（modelpress編集部）
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【写真】ランウェイに登場した「ブルーロック」実写化出演俳優
◆綱啓永、シンプルコーデで登場
Tシャツにデニムパンツというシンプルなスタイルで抜群のスタイルが際立った綱。12個のボタンがあしらわれたジャケットで個性を演出した。
◆「ガルアワ2026S／S」テーマは「CUTE WITH A BITE. − “カワイイ”で終わらせない。」
今回のテーマは、どんな側面も否定せずにそっと肯定し、全ての人に「今の私でいい」と自信を持ってほしいという願いが込められた「CUTE WITH A BITE. − “カワイイ”で終わらせない。」。ランウェイには生見愛瑠、ゆうちゃみ、山下美月ら豪華モデルや女優が集結し、乃木坂46、超特急、超ときめき◆宣伝部（◆は正しくは「ハート」）、MAZZEL、ME:Iらアーティストによるパフォーマンスも展開。MCは南海キャンディーズの山里亮太、森香澄、長浜広奈が務める。（modelpress編集部）
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