今月限りで現役引退する障害の名手・石神深一騎手（４３）＝美浦・フリー＝の引退式が１８日、全レース終了後の中山競馬場のウィナーズサークルで行われた。

たくさんのファンが見守る中、多くの騎手仲間や競馬関係者から約２５年間の活躍をねぎらわれ、最後に３度胴上げされた。石神騎手は「本当にうれしいですね。いつも以上に大きな声をかけてもらい、こんなに応援してくれる人たちがいるんだなと改めて思いました」とかみしめた。

その声援に後押しされてベストを尽くした。この日は中山グランドＪにプラチナトレジャーで挑み、現役最後のＪＧ１は８着に終わった。「結果は残念ですけど、これまでＪＧ１にいっぱい乗せてもらいましたし、楽しい思いをさせてもらいました」と感慨深げに振り返って、数々の名勝負の記憶が胸に去来した。

障害界の絶対王者に君臨したオジュウチョウサンとは、ＪＧ１・９勝の偉業を成し遂げた。２２年には小倉サマーＪをアサクサゲンキで制して、史上初の障害重賞完全制覇（１０競走）を達成した。

来週末の京都で予定している２鞍が最後の騎乗となるため、場内インタビューでは「まだ引退ではないので、来週もあるので緊張しています。どうやったら勝てるのかなと考えています」とファンの笑いを誘う一幕もあった。とにかく負けず嫌いな勝負師の横顔が、いつしか柔和に見えた。

（坂本 達洋）