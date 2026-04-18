新潟市中央区の古町に根付く歴史や文化を伝えたい。まちに残る歴史的な建物を活用した分散型の宿泊施設がことしオープンします。内覧会が行われ、趣のある客室が披露されました。

祝いの舞で華々しくスタート

艶やかな祝いの舞で、華々しくスタートしたオープニングセレモニー。



芸妓をはじめとした花街の歴史や文化を感じられる宿泊施設が古町に誕生します。

芸妓の拠点だった建物がホテルに

その名も「NIPPONIA 新潟古町 花街」。



ことし6月にグランドオープンを予定しています。



お披露目された建物は「美や古」と呼ばれ、かつて芸妓の拠点として使われていた建物が、フロント兼宿泊棟として生まれ変わりました。





当時の複雑な間取りがそのまま生かされています。



その趣は客室にも。

リポート

「こちらの客室はお座敷として使われていたということです」



リポート

「 雰囲気のある照明や、細長い窓などは、当時使われていたものをそのまま使用しているということです」



分散型の宿泊施設に

「美や古」のほか、住宅として使われていた「はな弥」。



刃物店だった「うち波」の、あわせて3棟に、数部屋ずつ客室が設けられています。



古町の歴史的な建物を活用した“分散型”の宿泊施設となっているのです。



バーも併設

「美や古」にはバーも作られました。



リポート

「ホテルに併設しているバーですが、このお部屋では古町芸妓を呼んで舞を楽しむことができます」

佐渡のNIPPONIAは世界から注目

県内では、おととし、佐渡市相川に、同じ「NIPPONIA」の名前が付いた分散型の宿泊施設がオープンしています。



アメリカの雑誌「TIME」にも取り上げられ、ことしは客室も増やすなど国内外から注目されています。

「日本・新潟の文化を知ってもらえる場所」

今回誕生した施設は古町の歴史・文化を発信する拠点としても期待されています。



ふるまち樽拳 小田嶋 壽信CEO

「日本の文化、新潟の文化を知ってもらういい立地だと思っているので、 外国の方、県外の方にぜひ来ていただきたいと思ってます。食事と芸妓がセットになるような宿泊だとか、 そういうことを広める一つの策として考えております」



花街の文化に触れ、古町の歴史をめぐる。



４月下旬には予約の受付が始まる予定です。



2026年4月9日「夕方ワイド新潟一番」放送より