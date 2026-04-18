4月13日から17日の期間に、株主優待制度について新設や拡充などを発表した銘柄を取り上げた。



■新設 ――――――――――――――



ロゴスホールディングス <205A> [東証Ｇ] 決算月【5月】 4/14発表

毎年5月末時点で200株以上を保有する株主を対象に、優待原資1000万円を対象株主数で按分した電子ギフトを贈呈する。25年11月末時点の株主数で算定した場合、1人あたり1万3003円となる。



マネーフォワード <3994> [東証Ｐ] 決算月【11月】 4/14発表

毎年5月末と11月末時点で100株以上を半年以上継続して保有する株主を対象に、保有株数に応じて「マネーフォワード ME」プレミアムサービスのクーポンなどを提供する。



■記念優待 ――――――――――――



エレベーターコミュニケーションズ <353A> [福証] 決算月【5月】 4/14発表

創業20周年および上場記念株主優待を実施。26年5月末時点で100株以上を保有する株主に、デジタルギフト5000円分を贈呈する。



はてな <3930> [東証Ｇ] 決算月【7月】 4/14発表

上場10周年を記念した株主優待を実施。26年7月末時点で300株以上を保有する株主を対象に、デジタルギフト2万5000円分を贈呈する。



■拡充／変更 ―――――――――――



ソーバル <2186> [東証Ｓ] 決算月【2月】 4/13発表

長期保有優遇制度を導入。1000株以上かつ3年以上保有株主に対するQUOカードを4000円分（従来は2000円分）に増額する。



Ｓｈｉｎｗａ Ｗｉｓｅ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ <2437> [東証Ｓ] 決算月【5月】 4/13発表

優待品を自社サービスに関する優待から「QUOカード1000円分」に変更する。



ライク <2462> [東証Ｐ] 決算月【5月】 4/13発表

優待商品に電子マネー・ポイントへの交換を追加。一方、ポイント設計を見直し、業績に応じた内容に変更する。26年5月末基準日は保有株数と保有期間に応じて4000～9万2000ポイントを付与。



ケイブ <3760> [東証Ｓ] 決算月【5月】 4/13発表

オリジナル限定グッズの内容を一部変更。



カーブスホールディングス <7085> [東証Ｐ] 決算月【8月】 4/13発表

株主優待を「QUOカード」「電子マネー等」「カーブス定期便契約商品（割引）」からの選択制に変更し、保有株数と保有期間に応じて1000～5000円相当を贈呈する。また、カーブスチェーン創設20周年記念特別優待として、26年8月末基準日に限り、選択した優待品に1000円分を上乗せする。



パソナグループ <2168> [東証Ｐ] 決算月【5月】 4/14発表

抽選式株主優待で保有株数と保有期間に応じて「応募口数」が変動する仕組みを導入し、長期保有株主を優遇する。



ガーデン <274A> [東証Ｓ] 決算月【2月】 4/14発表

保有株数の区分を新設し、保有株数に応じて年2～10枚の優待券を贈呈する。



ＴＥＮＴＩＡＬ <325A> [東証Ｇ] 決算月【8月】 4/14発表

6月末割当の1→3の株式分割実施後も保有株数の要件は100株以上を据え置く。保有株数に応じて2000～2万4000マイルの付与に拡充する。



ユナイテッド＆コレクティブ <3557> [東証Ｇ] 決算月【2月】 4/14発表

株主優待に利用制限を設け、1回の会計金額1000円ごとに1枚（500円割引）まで利用可能とする。



メディカルネット <3645> [東証Ｇ] 決算月【5月】 4/14発表

優待品をQUOカード→デジタルギフトに変更する。



いちご <2337> [東証Ｐ] 決算月【2月】 4/14発表

Jリーグトップパートナー契約の終了に伴い、株主優待を「いちご THANKS!マンスリープレゼント」に移行。農産物などを抽選でプレゼントする。

※いちごホテルリート投資法人 <3463> [東証Ｒ]、いちごオフィスリート投資法人 <8975> [東証Ｒ]、いちごグリーンインフラ投資法人 <9282> [東証IF]も同様に株主優待制度を移行する。



ヨシムラ・フード・ホールディングス <2884> [東証Ｐ] 決算月【2月】 4/15発表

保有株数2500株未満の株主に対する優待品（グループ製品）を拡充。300～499株で2500円相当、500～2499株で4000円相当の贈呈とする。



リビン・テクノロジーズ <4445> [東証Ｇ] 決算月【9月】 4/15発表

5月11日割当の1→2の株式分割実施に伴い、株主優待制度を変更する。新制度では、分割後に200株以上を保有する株主を対象に、デジタルギフト7500円分を年2回贈呈する。従来は分割前の200株以上を保有する株主にデジタルギフト1万5000円分を年2回贈呈していた。



あさくま <7678> [東証Ｓ] 決算月【1月】 4/15発表

7月末割当の1→2の株式分割実施後も保有株数の要件は100株以上を据え置く。実質拡充。



ギフトホールディングス <9279> [東証Ｐ] 決算月【10月】 4/15発表

優待品を店舗やオンラインストアで利用できる「優待ポイント」に変更し、保有株数と保有期間に応じて1500～6500ポイントを年2回付与する。従来は1000～6000円相当の優待電子チケットを年2回贈呈していた。



パワーソリューションズ <4450> [東証Ｇ] 決算月【12月】 4/16発表

継続保有期間の要件を撤廃。100株以上保有する株主に、保有期間が半年未満でQUOカード4000円分、半年以上で同4500円分を年2回贈呈する。



■廃止 ――――――――――――――



ＳＦＰホールディングス <3198> [東証Ｐ] 決算月【2月】 4/14発表

クリエイト・レストランツ・ホールディングス <3387> との合併に伴い、株主優待制度を廃止する。



株探ニュース