フリーアナウンサーでモデルの森音朱里(26）が17日、自身のインスタグラムを更新。休日のオフショットを公開した。



【写真】おへそが見えてますよ

「半袖解禁した日」と投稿。「ポカポカのお散歩日和が続いてて嬉しいけど、きっとすぐ暑くなるから今のうちに存分に楽しまなくては 今年こそは春服いっぱい着たい！（毎年言ってる）」とつづった。



続けて「ダブル襟のリブニットポロが大人可愛くてお気に入り コンパクトなシルエットだから、デニム合わせでもちょっと上品に見えるのも嬉しいポイント ちなみにデニムスカートもYENNA」と記し、スタイル際立つリブニットポロとデニムスカートでポーズを取ったり、カフェでくつろいだりする写真を掲載。ポロとスカートの隙間からはおへそをちらりとのぞかせている。



「食べるの楽しみ！ワクワク！って気持ちが顔に出てるよって言われた(恥」と振り返り、「そんな平和な休日カフェ」と締めくくった。



森音アナは2000年1月19日生まれ、千葉県出身。2025年10月にセント・フォースに所属。日本テレビ系「ZIP!」のリポーターをはじめ、テレビ、ラジオ、雑誌などで活動している。



フォロワーからは「朱里ちゃんみたいになりたい」「とっても可愛い」「いい女っすね」「すんげー綺麗」などの声が寄せられた。



（よろず～ニュース編集部）