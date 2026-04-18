サッカー元日本代表ＭＦの稲本潤一さんが１８日放送のフジテレビ系「ジャンクＳＰＯＲＴＳ」（土曜・午後４時半）に出演。Ｗ杯日本代表選出の際のドキドキ体験を明かす一幕があった。

今回は６月開幕の北中米Ｗ杯に向け、各年代のＷ杯出場経験を持つ元日本代表選手が集結。Ｗ杯の舞台裏で起きていた事件やハプニングなど今だから話せる裏話を公開した。

日韓、ドイツ、南アフリカのＷ杯３大会出場の稲本さんは代表メンバー発表時の話題になると「南アフリカ大会の時は僕は車に乗りながらラジオで（発表を）聞いてたんですよ」と話し始めた。

「呼ばれる順番って大体、年齢だとか、ポジションの中で年齢順なんですけど、その時は中村俊輔が呼ばれて、遠藤（保仁）が呼ばれて。その次、俺だって思ったら、違う名前が呼ばれたんです」と振り返ると「一瞬、『岡田、何してんねん！』って思って」と当時の岡田武史監督を呼び捨てで回顧。

「『あいつ！』って思ったんですけど、最後の方でちゃんと名前を呼んでもらえたんで。でも、そこで（順番を）変えてくるんか？って思って」と正直に話していた。