楽しくお散歩を満喫していたワンコがふと立ち止まり、“何か”に気付いた様子。そのあまりにも分かりやすい反応が、多くの人の笑いを誘うこととなりました。投稿は記事執筆時点で19万再生を突破。「顔が正直ｗｗ」「めっちゃ分かりやすいｗ」などのコメントが寄せられています。

【動画：彼氏の犬と楽しく散歩していたら、突然『飼い主じゃない』と気が付いて…わかりやす過ぎる『表情』】

ご機嫌なお散歩タイム

TikTokアカウント「shibainuucchan」に投稿されたのは、豆柴・うしおくんのお散歩中のひとコマ。16歳というシニア期を迎えながらも、軽やかな足取りで歩く姿が印象的です。この日は飼い主である彼氏さんの代わりに、彼女さんがリードを持っていたのだとか。

うしおくんは、尻尾をくるんと巻き、どこか嬉しそうな表情を浮かべながら歩いていたといいます。穏やかに、いつも通りのお散歩を楽しんでいるかのようなお姿。その無邪気な雰囲気に、見ているこちらもほっこりする時間が流れていたのでした。

ふとした瞬間の“違和感”

ところが歩いている最中、うしおくんはふと立ち止まり、リードを持つ彼女さんの顔を見上げたそう。その瞬間、表情が一変し、どこか戸惑ったような空気に包まれたのだとか。まるで「…あれ？」とでも言いたげな視線だったといいます。

さらに一度視線を逸らしたかと思えば、もう一度じっと見つめる“二度見”のような仕草も。周囲をキョロキョロと見渡しながら、本来の飼い主の姿を探しているかのような動きに、思わずクスッとさせられます。

心の声が聞こえてきそう…

その後も歩き出しては立ち止まり、何度も後ろを振り返るうしおくん。最初の軽やかな足取りとは変わり、戸惑うように進む様子が見られたそう。ついには足を止め、じっと見つめ続ける場面もあったのだとか。

まるで心の声が聞こえてきそうな表情の数々を浮かべながらも、本来の飼い主である彼氏さんの姿を見つけると、一目散に駆けていったといいます。その一連の分かりやすすぎる反応が愛おしく、思わず笑みがこぼれてしまう人が続出したのでした。

投稿には「なんでついてくるんですか？って言ってる。笑」「おとぼけ感が可愛過ぎる♡」「気がついた瞬間が面白すぎる表情ですね」「いきなりあれ？てお顔になって可愛い」などのコメントが寄せられています。

おちゃめな一面を見せてくれたうしおくんですが、1年ほど前に虹の橋へと渡っていったのだそう。TikTokアカウント「shibainuucchan」では、うしおくんの思い出が紹介されています。可愛らしい姿にほっこり癒されたい方は、ぜひチェックしてみてください。

写真・動画提供：TikTokアカウント「shibainuucchan」さま

執筆：りほ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。