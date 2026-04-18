４月末をもって現役を引退する石神深一騎手（４３）＝美浦・フリー＝の引退式が１８日、中山競馬場で行われた。

０１年３月に騎手デビュー。“障害界の絶対王者”オジュウチョウサンの主戦を務め、１６年中山グランドＪを皮切りに、コンビでＪＧ１・９勝（中山ＧＪ６勝、中山大障害３勝）を挙げた。相棒との出会いを「最悪ですね（笑）全然言うことを聞かなかったので」を述懐。「怒って落とされたりしての繰り返し。できたら褒めてあげてというのを繰り返しているうちに、ああなりました（笑）」と目尻を下げた。

転機となったのは、１６年３月の障害４歳以上ＯＰ。「中山ＧＪを勝つ前で、ニホンピロバロンに負けたレース。失敗しての２着だったので、うまく乗れば“化けるな”と思いました」と振り返った。一番印象に残っているレースを問われると、「全部が印象に残っていますけれどね、やはりオジュウが最後にＪＧ１を勝った２２年の中山ＧＪかな」と回答。“絶対王者”について「あんなに頼もしい相棒にはなかなか出会えないと思います」と表現した。

今週月曜日、長男・深道騎手と一緒に、オジュウチョウサンに引退のあいさつへ。久々の対面を果たすも、「相変わらず元気そう。でもうるさくて、それどころではなかったです」と苦笑い。変わらぬ相棒の姿に「『ホーホーホーホー』言っていました。引退しても僕に怒られていました」とうれしそうに語った。

最終騎乗は来週。「まだ引退ではないので（笑）来週もありますし、緊張しています。どうやったら勝てるかな」と笑い飛ばした。セレモニー後の囲み取材では、「これからは固定給になるので。少しでもいい着順で稼いでから辞めたいです」と意欲。多くのファンが残って見守るなか、「いつも以上に大きな声をかけられて、こんなに応援してくれる人がいるんだなと改めて思いました」と感謝しつつ、「来週の競馬が終わるまでは気を引き締めてレース乗りたいと思います」と最後まで勝負師を貫いた。

これまでの通算成績は４０９９戦２１８勝（うち障害１３９３戦１４０勝）、ＪＧ１・１１勝を含む重賞２６勝を記録した。長男の深道（２０＝美浦・和田郎）は現役のＪＲＡ騎手で、次男の龍貴君（１７）は今月７日、騎手課程第４５期生として競馬学校に入学した。