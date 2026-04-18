「ブルーロック」実写化出演話題・野村康太、メガネ外して微笑む 春色Tシャツ×デニムパンツで闊歩【ガルアワ2026SS】
【モデルプレス＝2026/04/18】俳優・モデルの野村康太が18日、東京・国⽴代々⽊競技場第⼀体育館で開催のファッション＆⾳楽イベント「Rakuten GirlsAward 2026 SPRING／SUMMER」に出演した。
【写真】ランウェイに登場した「ブルーロック」実写化出演俳優
春らしいピンクのTシャツにデニムパンツを合わせて登場した野村。トップではサングラスを外して微笑んだ。
野村は実写映画「ブルーロック」（8月7日公開）國神錬介役で出演することが発表され、話題を呼んでいる。
今回のテーマは、どんな側面も否定せずにそっと肯定し、全ての人に「今の私でいい」と自信を持ってほしいという願いが込められた「CUTE WITH A BITE. − “カワイイ”で終わらせない。」。ランウェイには生見愛瑠、ゆうちゃみ、山下美月ら豪華モデルや女優が集結し、乃木坂46、超特急、超ときめき◆宣伝部（◆は正しくは「ハート」）、MAZZEL、ME:Iらアーティストによるパフォーマンスも展開。MCは南海キャンディーズの山里亮太、森香澄、長浜広奈が務める。（modelpress編集部）
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【写真】ランウェイに登場した「ブルーロック」実写化出演俳優
◆野村康太、デニムパンツ着こなす
春らしいピンクのTシャツにデニムパンツを合わせて登場した野村。トップではサングラスを外して微笑んだ。
◆「ガルアワ2026S／S」テーマは「CUTE WITH A BITE. − “カワイイ”で終わらせない。」
今回のテーマは、どんな側面も否定せずにそっと肯定し、全ての人に「今の私でいい」と自信を持ってほしいという願いが込められた「CUTE WITH A BITE. − “カワイイ”で終わらせない。」。ランウェイには生見愛瑠、ゆうちゃみ、山下美月ら豪華モデルや女優が集結し、乃木坂46、超特急、超ときめき◆宣伝部（◆は正しくは「ハート」）、MAZZEL、ME:Iらアーティストによるパフォーマンスも展開。MCは南海キャンディーズの山里亮太、森香澄、長浜広奈が務める。（modelpress編集部）
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