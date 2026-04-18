１３日、第６回中国国際消費品博覧会の三菱食品のブースで説明を聞く来場者。（海口＝新華社記者／許芸潁）

【新華社海口4月18日】中国海南省で13〜18日、第6回中国国際消費品博覧会が開かれた。日本の食品卸大手、三菱食品の森川博昭海外事業本部長は新華社のインタビューに応じ、消費品博の意義や中国市場での事業戦略について語った。

三菱食品の出展は今回で3回目。森川氏は「出展のたびに中国市場の変化や消費者の関心の高さを実感する」と述べ、日本食品の魅力をより直接的かつ幅広く中国の消費者に伝えることが出展の狙いだと説明した。

中国市場については「規模が大きいだけでなく、消費者ニーズの変化が速く、新しいビジネスモデルが生まれやすい」と指摘。購買力の高さに加え、産地や健康への関心も高まっており、高品質な輸入食品には大きな市場余地があるとし、中国市場は三菱食品のグローバル展開の重要な市場の一つだと述べた。

１３日、第６回中国国際消費品博覧会の三菱食品ブースの一角。（海口＝新華社記者／許芸潁）

需要に対応するため、同社は現地化を推進。味付けや容量、パッケージ、食シーンに至るまで、中国の消費者のライフスタイルに合わせた最適化を進めている。

デジタル消費やライブコマースといった新業態の急速な広がりを受け、販路やマーケティングの見直しも進める。製品特性や地域ごとの市場差に応じてオンラインとオフラインの比率を柔軟に調整し、中国の消費者の購買習慣に合わせることで、デジタル消費がもたらすチャンスの取り込みを図る。

三菱食品は今後も中国市場を重点市場の一つと位置付ける。森川氏は、日本の高品質食品の導入を進めるとともに、現地ニーズに即した商品やサービスの強化を続ける方針を示した。その上で「単なる輸出にとどまらず、中国のパートナーと流通やマーケティング分野での協力を深め、中国に根ざした中長期的な発展を進める。中国市場と共に成長し、機会を共有していく」と述べた。（記者/許芸潁、陳子薇）