将棋の第11期叡王戦五番勝負第2局が4月18日、石川県加賀市の「アパリゾート佳水郷」で行われ、伊藤匠叡王（王座、23）が挑戦者の斎藤慎太郎八段（32）に126手で勝利した。この結果、伊藤叡王はシリーズ成績を2勝0敗とし、タイトル3連覇へ向けて「王手」をかけた。

【中継】伊藤叡王VS斎藤八段 終局後の表情（生中継中）

注目のシリーズ第2戦は、柴山潟に面する片山津温泉に位置し、雄大な白山連峰を望む名旅館「アパリゾート佳水郷」を舞台に争われた。伊藤叡王の先勝で迎えた本局は、先手番の斎藤八段が矢倉を志向。対する伊藤叡王は中住まいの陣形で対抗する出だしとなった。

対局は、午前中こそゆったりとした進行をたどったものの、昼食休憩明けから一転してペースアップ。盤上は一気に激しい攻め合いの様相を呈した。難解な中盤戦を抜けて、伊藤叡王がさらに鋭く踏み込んでリードを奪取。そのまま挑戦者の反撃を振り切り、確かな強さを示して見事な勝利を収めた。

勝利した伊藤叡王は、「先手の矢倉に対し後手はバランス良く構えてという形だったが、中盤以降は決断よく踏み込んでいったのが上手くいったと思う」とコメント。運命の第3局に向けて「次戦は2週間ほど間があくので、しっかり準備して臨みたい」と語った。

一方、斎藤八段は「早い段階から苦心し苦労が多かった。展望がずっと見えない対局になってしまった。伊藤叡王の序盤の対策が優れていたのも大きいが、もう少し長く頑張れる展開を目指したかった」。連敗で後がなくなったが、「しっかり対策を立てて改善し、番勝負が続くように頑張りたい」と前を向いた。

本局の勝利により、伊藤叡王は開幕から連勝を飾り、防衛に向けて圧倒的な優位に立った。次局で勝利すれば、3期連続での叡王獲得となる。一方、後がなくなった斎藤八段は、次戦以降で反撃の糸口を掴めるか。注目の第3局は、5月3日に愛知県名古屋市の「か茂免」で行われる。

（ABEMA／将棋チャンネルより）