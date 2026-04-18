マルタ船籍の石油タンカーがホルムズ海峡を通過し、バスラ沖のイラク領海に到着する様＝17日/Mohammed Aty/Reuters

（CNN）イラン軍は18日までに、ホルムズ海峡を通る船舶の通航に再び制限を課す方針を明らかにした。停戦中に米国が「繰り返し信頼を裏切った」と主張した。

イランのアラグチ外相は17日、X（旧ツイッター）にホルムズ海峡が船舶に開放されたと投稿していた。しかし、イラン国営メディアは数時間後、「船舶の通航に対するイラン軍の完全な監督」を行う方針を確認し、「（米国による）いわゆる海上封鎖が続く場合、そうした通航は無効と見なされる」と伝えた。

トランプ米大統領はこれまで、イラン政府と完全な合意に達するまで、イランの港湾に対する海上封鎖は維持されると主張してきた。パキスタンの首都イスラマバードで先週開催された1回目の協議は決裂しており、次回の協議がいつどこで行われるのかは不明だ。

イラン軍の報道官によると、イラン政府は「限られた数の石油タンカーと商船」については海峡通過を認めた。

「だが残念ながら、米国は信頼を裏切る行為を繰り返しており、封鎖という名目で海賊行為や海上での窃盗を続けている」という。報道官のこの発言はイランの半国営ファルス通信が報じた。

報道官はさらに、米国がイランの港湾に出入りする船舶への封鎖をやめるまで、ホルムズ海峡の管理は再び「軍の厳格な管理統制下に置かれる」としている。