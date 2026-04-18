フジテレビ系「ジャンクＳＰＯＲＴＳ」が１８日に放送され、ダウンタウン・浜田雅功がＭＣを務めた。

この日のテーマは先週に引き続いて「歴代日本代表がＷ杯のスゴさを語りまくりＳＰ」。元サッカー日本代表の豪華メンバーをゲストに招き、Ｗ杯にまつわるトークを進行した。

Ｃ大阪の下部組織で育ち、２００６年に当時クラブ史上最年少の１６歳でプロ契約した柿谷曜一朗氏は、Ｗ杯で目撃した世界的プレーヤーのいろんな意味でのスゴさを振り返った。

「これ、もう信じられない話なんですけど…。ある、すごく有名な選手が、相手チームの、それこそまた有名な選手にちょっかいかけられて。それにムカついて噛みよったんですよ…」と話し、浜田を唖然とさせた。

つづけて「噛むんですけど。噛んだら絶対、噛まれた方が痛いじゃないですか。でも、噛んだ本人が歯を痛がって倒れたんです。ホンマです！」と話した。

サッカー通の芸人として知られるペナルティ・ヒデは「もう名前出しますけど。（ルイス・）スアレス！『あいつが俺の前歯に肩をめりこませた』と」と明かして笑わせた。

柿谷氏は「２０１０年ワールドカップも、キーパーじゃないのに（ゴール）入れられそうなやつを手でポーンと叩いたり…。そういう選手なんですよ。でも、スゴい選手なんです！」と話し、浜田を爆笑させていた。

スアレス氏はイングランドのリバプール、スペインのバルセロナなど世界的なビッグクラブで活躍。ウルグアイ代表としては、柿谷氏が指摘したように２０１０年Ｗ杯南アフリカ大会の準々決勝・ガーナ戦で相手の決定的な場面をハンドの反則で防ぎ、１４年Ｗ杯ブラジル大会のイタリア戦では相手ＤＦに噛みつくなどの行為で世界中を驚かせたが、代表史上最多６９得点を挙げるなど超一流のストライカーとして活躍した。