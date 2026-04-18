＝LOVEメンバー、渋谷降臨自撮りショット公開「まさか目の前にいるとは」「隠しきれないオーラ」と反響
【モデルプレス＝2026/04/18】指原莉乃プロデュースのアイドルグループ＝LOVE（イコールラブ）の諸橋沙夏が4月15日、自身のX（旧Twitter）を更新。渋谷での自撮りショットを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】29歳イコラブメンバー「隠しきれないオーラ」渋谷降臨自撮りショット
諸橋は「自撮り恥ずかしかった」と綴り、渋谷のMAGNET by SHIBUYA109に掲出された＝LOVEの20thシングル 「劇薬中毒」の巨大看板とのショットを投稿。ネイビーのキャップにマスクを着用し、看板を背景に自撮りをする自身の姿を公開している。
この投稿は「まさか目の前にいるとは」「変装完璧」「自撮りしてる姿想像しただけで可愛すぎる」「看板との2ショットはエモい」「隠しきれないオーラ」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
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【写真】29歳イコラブメンバー「隠しきれないオーラ」渋谷降臨自撮りショット
◆諸橋沙夏、渋谷の巨大看板と自撮りショット披露
諸橋は「自撮り恥ずかしかった」と綴り、渋谷のMAGNET by SHIBUYA109に掲出された＝LOVEの20thシングル 「劇薬中毒」の巨大看板とのショットを投稿。ネイビーのキャップにマスクを着用し、看板を背景に自撮りをする自身の姿を公開している。
◆諸橋沙夏の投稿に反響
この投稿は「まさか目の前にいるとは」「変装完璧」「自撮りしてる姿想像しただけで可愛すぎる」「看板との2ショットはエモい」「隠しきれないオーラ」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
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