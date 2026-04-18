超ときめき宣伝部・坂井仁香＆僕が見たかった青空・金澤亜美、猫ポーズで沸かす 頬シールで可愛さ全開【ガルアワ2026SS】
【モデルプレス＝2026/04/18】超ときめき◆宣伝部（※◆は正しくは「ハート」）の坂井仁香、僕が見たかった青空の金澤亜美が18日、東京・国⽴代々⽊競技場第⼀体育館で開催のファッション＆⾳楽イベント「Rakuten GirlsAward 2026 SPRING／SUMMER」に出演した。
【写真】人気アイドル同士が夢のコラボ
2人は頬にシールを貼って可愛さ全開のランウェイ。坂井はチェックのワンピース、金澤はパープルのセットアップを着こなした。トップでは仲良く猫ポーズを披露して会場を沸かせた。
今回のテーマは、どんな側面も否定せずにそっと肯定し、全ての人に「今の私でいい」と自信を持ってほしいという願いが込められた「CUTE WITH A BITE. − “カワイイ”で終わらせない。」。ランウェイには生見愛瑠、ゆうちゃみ、山下美月ら豪華モデルや女優が集結し、乃木坂46、超特急、超ときめき◆宣伝部（◆は正しくは「ハート」）、MAZZEL、ME:Iらアーティストによるパフォーマンスも展開。MCは南海キャンディーズの山里亮太、森香澄、長浜広奈が務める。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】人気アイドル同士が夢のコラボ
◆坂井仁香＆金澤亜美、仲良く闊歩
2人は頬にシールを貼って可愛さ全開のランウェイ。坂井はチェックのワンピース、金澤はパープルのセットアップを着こなした。トップでは仲良く猫ポーズを披露して会場を沸かせた。
◆「ガルアワ2026S／S」テーマは「CUTE WITH A BITE. − “カワイイ”で終わらせない。」
今回のテーマは、どんな側面も否定せずにそっと肯定し、全ての人に「今の私でいい」と自信を持ってほしいという願いが込められた「CUTE WITH A BITE. − “カワイイ”で終わらせない。」。ランウェイには生見愛瑠、ゆうちゃみ、山下美月ら豪華モデルや女優が集結し、乃木坂46、超特急、超ときめき◆宣伝部（◆は正しくは「ハート」）、MAZZEL、ME:Iらアーティストによるパフォーマンスも展開。MCは南海キャンディーズの山里亮太、森香澄、長浜広奈が務める。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】