2週間ぶりの再戦…東京Vが千葉に1-0勝利でリベンジ! FW寺沼星文の加入後初ゴールが決勝弾
[4.18 J1百年構想リーグEAST第11節 東京V 1-0 千葉 [味スタ]
J1百年構想リーグEAST第11節が18日に開催され、4位東京ヴェルディは本拠地で10位ジェフユナイテッド千葉に1-0で勝利した。
4日に行われた前回対戦はホームの千葉が3-2で勝利。2週間ぶりの顔合わせとなった“オリジナル10対決”は、リベンジを目指す東京Vが優勢に進め、後半6分に先制した。
MF平川怜がペナルティエリア後方の左から右足で緩やかなクロスを送る。ファーのMF深澤大輝がフリーで放ったヘディングシュートはGKホセ・スアレスに防がれるも、こぼれ球をFW寺沼星文が右足で押し込んだ。
寺沼は昨年8月に水戸ホーリーホックから完全移籍。今季初スタメンに応える加入後初ゴールを挙げた。
そのまま1-0で逃げ切った東京Vが、前節のPK勝ちに続く2連勝。千葉は攻撃のギアが上がらず、今季アウェー初白星をつかむことはできなかった。
J1百年構想リーグEAST第11節が18日に開催され、4位東京ヴェルディは本拠地で10位ジェフユナイテッド千葉に1-0で勝利した。
4日に行われた前回対戦はホームの千葉が3-2で勝利。2週間ぶりの顔合わせとなった“オリジナル10対決”は、リベンジを目指す東京Vが優勢に進め、後半6分に先制した。
MF平川怜がペナルティエリア後方の左から右足で緩やかなクロスを送る。ファーのMF深澤大輝がフリーで放ったヘディングシュートはGKホセ・スアレスに防がれるも、こぼれ球をFW寺沼星文が右足で押し込んだ。
寺沼は昨年8月に水戸ホーリーホックから完全移籍。今季初スタメンに応える加入後初ゴールを挙げた。
そのまま1-0で逃げ切った東京Vが、前節のPK勝ちに続く2連勝。千葉は攻撃のギアが上がらず、今季アウェー初白星をつかむことはできなかった。