気象予報士の穂川果音さんが4月18日、自身のインスタグラムを更新し、ショートパンツの着こなし術について綴りました。



【写真を見る】【 穂川果音 】「今年の春夏は、ショートパンツを思いっきり楽しむのが目標」高身長でも威圧感なく健康的に見せる靴選びのポイント



穂川さんは「今年の春夏は、ショートパンツを思いっきり楽しむのが目標」と綴り、白いハイネックのトップスとグレージュのジャケットに、チャコールグレーのショートパンツを合わせ、白いスニーカーを履いたスタイルの画像を投稿しました。





身長170cmの穂川さんは「高身長だと、ショーパンって脚の面積が広すぎて強そうに見える…って悩みませんか？（私はずっとそう）」と、高身長とショートパンツの相性の悩みを吐露。



その対策として「そこで辿り着いたのが、私の3cmソールルール」「厚底すぎると足元が重くなって存在感が出すぎるし、ペタンコだと重心が下がって見える。」「3cmなら、程よくスタイルアップしながら、高身長を威圧感ではなく、健康的に見せてくれるんです。」と、ショートパンツと靴のソールの厚みに関する持論を紹介しました。



そして「この日は最高気温23℃近くまで上がったけれど、風はまだひんやり。」「気象予報士的に、この時期の風は体感温度をグッと下げるので、軽めのジャケットで対策しました。」と自身のコーディネートのポイントを気象予報士らしく解説。最後は「露出の引き算ができるのも、大人なショートパンツコーデの楽しみ方だよね」と呼びかけました。





【担当：芸能情報ステーション】