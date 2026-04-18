5年ぶりのグラビア復帰に不安も 寺本莉緒が気合いで挑んだ“増量ボディメイキング”「プロレスラーの方にどうやったら増量できるかを聞いたら…」
●写真集撮影のために増量「めちゃくちゃ大変でした」
5年ぶりのグラビアは、不安と向き合うところから始まった。「以前より劣っていると思われたらどうしよう」――。そんな思いを抱えながら臨んだ2nd写真集『RIO』。デビュー10周年という節目に完成した一冊には、寺本莉緒が俳優として積み重ねてきた時間と、変わらない原点が刻まれている。(前後編インタビューの前編)
寺本莉緒 撮影:佐藤容平
○5年ぶりのグラビア復帰
「グラビアをいつやろうかと考えていたタイミングでお声をかけていただいて。ちょうど芸能生活10周年という節目でもあったので、自分にとってもすごくいい区切りになりました」
Netflixシリーズ『サンクチュアリ -聖域-』をはじめ、俳優として存在感を放っている寺本莉緒が、デビュー10周年の節目に2nd写真集『RIO』(講談社 2,970円)を発売した。グラビア再開は実に5年ぶりだ。
「元々20歳になった時とか、そういう機会をうかがっていたんですけど、いろんな作品の兼ね合いもあって実現が叶わなくて。1st写真集だけで終わってしまうかもしれないと思ってた時期もあったので、こうして機会をいただけて本当にうれしいです」
写真集の発売が決まり、大好きなグラビアにもう一度挑戦できる喜びの一方で、体のコンディションや表現面で「5年前の自分と比べて、劣っていると思われたらどうしよう」という不安もあったという。
こればかりは写真集を手に取ってくれた人たちがどのように評価するか次第だけれど、自身では「写真はすごくキレイに仕上がっていて、ボディメイキングしてよかったなと思いました」と納得の写真集が完成した。
○増量の相談相手はまさかの…
体型づくりについてさらに聞くと、増量の難しさを率直に語る。
「めちゃくちゃ大変でした。私自身、普段からよく食べるんですよね。普段から皆さんがジャンキーだなって思うものを食べるのが好きなんですけど、それを超えるカロリーのものってなかなか見当たらなくて」
そこで取った行動が驚きだった。
「好きなものを控えて、お菓子とか間食を増やしました。あとは、プロレスラーの方にどうやったら増量できるかを聞いたら、菓子パンがお腹にあまり溜まらずにカロリーをとれると教えていただいて。お餅やお米、菓子パンを食べていました」
写真集撮影のため、プロレスラーから増量の助言をもらう。初耳のアプローチで思わず二度聞きしてしまったが、こんなにも信頼できる相談相手はそうそういないだろう。
そして、増量のために控えたという好物も意外なものだった。
「ラーメンをやめてたんです。一番好きな食べ物なんですけど、我慢して我慢して……」
この話を聞いて、あるドラマの会見を取材した時のことを思い出した。その会見では、出演俳優2人が、撮影期間中に「尋常じゃない数のラーメン」を食べた結果、徐々にスリムになっていったと言うのだ。
ラーメンといえば、むしろダイエットのために食べるのを我慢する食べ物というイメージがあったので、コペルニクス的転回だった。体質によるところも大きいとは思われるが、にわかに信じがたいという人も少なくないはずだ。
身をもってその現象を体感している寺本本人ですら、「本当に太らないです。何も変わらないし、むしろ減るんですよ」と不思議そうに話していた。
●俳優とグラビアの両方に取り組むことで生み出される相互作用
○俳優として積み重ねてきた表現力
表現面では、俳優として演技経験を積んだ今だからこそ抱く思いもあった。
「グラビアをやっていた当時は10代で、演技経験も浅くて、表現する場も少なかったので、難しさがありました。でも、この5年で俳優として積み重ねてきたものがあるので、それをしっかり発揮できたらいいなと思って臨みました」
その言葉通り、仕上がりには確かな変化が表れている。
「表情のレパートリーがすごく増えたと思いますし、年を重ねて大人っぽい表情もできるようになったので、見ていて楽しめる内容になっているんじゃないかなと感じています」
俳優とグラビア。どちらも特別な表現力を必要とするが、表現における共通点や、両方に取り組むことで生み出される相互作用はあるのだろうか。
「完璧に一緒の部分ではないんですけど、私はどちらかというと俳優の部分をグラビアに持ってくることが多くて。グラビアは純粋に自分を表現するもの。その自分自身をより良く見せるために、俳優で勉強してきたものをちょっと補ってみるという形が多いです」
○過去、現在、未来をつなぐ1冊に
そして、グラビアという場の意味についても触れる。
「グラビアって、自分自身がそのまま出るものだからこそ、人や仕事のありがたみをすごく実感できるんですよね。原点に立ち返って、もう一度頑張ろうと思わせてくれる場所だなと今回改めて思いました」
そう心に刻むように話す彼女に「素敵な仕事ですね」と伝えると、「本当にグラビアって楽しいことばかりなので、ご褒美みたいな仕事です」とキラキラとした笑顔を見せた。
今回の写真集の見どころについて尋ねると、10年という時間を軸にこんなふうに言葉にしてくれた。
「この10年がまるっと詰め込まれた1冊だなと思っていて。1st写真集のようなあどけなさも含まれてますし、5年を経て新しい魅力も詰まっている。プラス、ちょっと背伸びしたカットもあるので、過去、現在、未来をつなぐ1冊になってるんじゃないかな」
「5年ぶりの写真集という機会をいただけたこと自体が本当にありがたいですし、なかなかできる経験ではないと思うので、ぜひ多くの方に見ていただきたいです」
■プロフィール
寺本莉緒
2001年11月5日生まれ。広島県出身。2018年、7年ぶりに復活した「ミスマガジン2018」で「ミスヤングマガジン」を受賞し、グラビア活動をスタートした。俳優としても活躍し、Netflixシリーズ『サンクチュアリ -聖域-』では、主人公の心の支えとなるホステス・七海役を演じた。また、初主演映画『東京逃避行』が今年3月に公開されたほか、4月20日スタートのドラマ『share』(毎週月曜25:00〜 フジテレビ ※関東ローカル／FOD独占見放題配信)にも出演する。2nd写真集『RIO』(講談社 2,970円)が発売中。
5年ぶりのグラビアは、不安と向き合うところから始まった。「以前より劣っていると思われたらどうしよう」――。そんな思いを抱えながら臨んだ2nd写真集『RIO』。デビュー10周年という節目に完成した一冊には、寺本莉緒が俳優として積み重ねてきた時間と、変わらない原点が刻まれている。(前後編インタビューの前編)
寺本莉緒 撮影:佐藤容平
「グラビアをいつやろうかと考えていたタイミングでお声をかけていただいて。ちょうど芸能生活10周年という節目でもあったので、自分にとってもすごくいい区切りになりました」
Netflixシリーズ『サンクチュアリ -聖域-』をはじめ、俳優として存在感を放っている寺本莉緒が、デビュー10周年の節目に2nd写真集『RIO』(講談社 2,970円)を発売した。グラビア再開は実に5年ぶりだ。
「元々20歳になった時とか、そういう機会をうかがっていたんですけど、いろんな作品の兼ね合いもあって実現が叶わなくて。1st写真集だけで終わってしまうかもしれないと思ってた時期もあったので、こうして機会をいただけて本当にうれしいです」
写真集の発売が決まり、大好きなグラビアにもう一度挑戦できる喜びの一方で、体のコンディションや表現面で「5年前の自分と比べて、劣っていると思われたらどうしよう」という不安もあったという。
こればかりは写真集を手に取ってくれた人たちがどのように評価するか次第だけれど、自身では「写真はすごくキレイに仕上がっていて、ボディメイキングしてよかったなと思いました」と納得の写真集が完成した。
○増量の相談相手はまさかの…
体型づくりについてさらに聞くと、増量の難しさを率直に語る。
「めちゃくちゃ大変でした。私自身、普段からよく食べるんですよね。普段から皆さんがジャンキーだなって思うものを食べるのが好きなんですけど、それを超えるカロリーのものってなかなか見当たらなくて」
そこで取った行動が驚きだった。
「好きなものを控えて、お菓子とか間食を増やしました。あとは、プロレスラーの方にどうやったら増量できるかを聞いたら、菓子パンがお腹にあまり溜まらずにカロリーをとれると教えていただいて。お餅やお米、菓子パンを食べていました」
写真集撮影のため、プロレスラーから増量の助言をもらう。初耳のアプローチで思わず二度聞きしてしまったが、こんなにも信頼できる相談相手はそうそういないだろう。
そして、増量のために控えたという好物も意外なものだった。
「ラーメンをやめてたんです。一番好きな食べ物なんですけど、我慢して我慢して……」
この話を聞いて、あるドラマの会見を取材した時のことを思い出した。その会見では、出演俳優2人が、撮影期間中に「尋常じゃない数のラーメン」を食べた結果、徐々にスリムになっていったと言うのだ。
ラーメンといえば、むしろダイエットのために食べるのを我慢する食べ物というイメージがあったので、コペルニクス的転回だった。体質によるところも大きいとは思われるが、にわかに信じがたいという人も少なくないはずだ。
身をもってその現象を体感している寺本本人ですら、「本当に太らないです。何も変わらないし、むしろ減るんですよ」と不思議そうに話していた。
●俳優とグラビアの両方に取り組むことで生み出される相互作用
○俳優として積み重ねてきた表現力
表現面では、俳優として演技経験を積んだ今だからこそ抱く思いもあった。
「グラビアをやっていた当時は10代で、演技経験も浅くて、表現する場も少なかったので、難しさがありました。でも、この5年で俳優として積み重ねてきたものがあるので、それをしっかり発揮できたらいいなと思って臨みました」
その言葉通り、仕上がりには確かな変化が表れている。
「表情のレパートリーがすごく増えたと思いますし、年を重ねて大人っぽい表情もできるようになったので、見ていて楽しめる内容になっているんじゃないかなと感じています」
俳優とグラビア。どちらも特別な表現力を必要とするが、表現における共通点や、両方に取り組むことで生み出される相互作用はあるのだろうか。
「完璧に一緒の部分ではないんですけど、私はどちらかというと俳優の部分をグラビアに持ってくることが多くて。グラビアは純粋に自分を表現するもの。その自分自身をより良く見せるために、俳優で勉強してきたものをちょっと補ってみるという形が多いです」
○過去、現在、未来をつなぐ1冊に
そして、グラビアという場の意味についても触れる。
「グラビアって、自分自身がそのまま出るものだからこそ、人や仕事のありがたみをすごく実感できるんですよね。原点に立ち返って、もう一度頑張ろうと思わせてくれる場所だなと今回改めて思いました」
そう心に刻むように話す彼女に「素敵な仕事ですね」と伝えると、「本当にグラビアって楽しいことばかりなので、ご褒美みたいな仕事です」とキラキラとした笑顔を見せた。
今回の写真集の見どころについて尋ねると、10年という時間を軸にこんなふうに言葉にしてくれた。
「この10年がまるっと詰め込まれた1冊だなと思っていて。1st写真集のようなあどけなさも含まれてますし、5年を経て新しい魅力も詰まっている。プラス、ちょっと背伸びしたカットもあるので、過去、現在、未来をつなぐ1冊になってるんじゃないかな」
「5年ぶりの写真集という機会をいただけたこと自体が本当にありがたいですし、なかなかできる経験ではないと思うので、ぜひ多くの方に見ていただきたいです」
■プロフィール
寺本莉緒
2001年11月5日生まれ。広島県出身。2018年、7年ぶりに復活した「ミスマガジン2018」で「ミスヤングマガジン」を受賞し、グラビア活動をスタートした。俳優としても活躍し、Netflixシリーズ『サンクチュアリ -聖域-』では、主人公の心の支えとなるホステス・七海役を演じた。また、初主演映画『東京逃避行』が今年3月に公開されたほか、4月20日スタートのドラマ『share』(毎週月曜25:00〜 フジテレビ ※関東ローカル／FOD独占見放題配信)にも出演する。2nd写真集『RIO』(講談社 2,970円)が発売中。