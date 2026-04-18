メ～テレ（名古屋テレビ）

18日午後、長野県北部で震度5強と震度5弱の地震が相次ぎ、東海地方でも揺れを観測しました。

（カメラマン）「今も揺れています。愛知県豊橋市の豊橋支社内です」

午後2時54分ごろ発生した最大震度5弱の地震では、愛知県豊橋市や岐阜県中津川市などで震度2、名古屋市など広い範囲で震度1を観測しました。

気象庁は、今回地震が発生した地域では過去に、大地震発生から1週間程度の間に同程度の地震が続発した事例があるとして、揺れの強かった地域では地震発生から1週間程度最大震度5強程度の地震に注意するとともに、さらに強い揺れをもたらす地震が発生する可能性もあるとして注意するよう呼びかけています。

18日午後1時20分ごろ発生 長野県北部を震源とする最大震度5強の地震

東海3県で観測された震度は以下の通りです。

▼愛知県内の震度

【震度1】

豊橋市 新城市 豊根村 名古屋北区 名古屋瑞穂区 豊田市 清須市

▼岐阜県内の震度

【震度1】

高山市 中津川市 恵那市 土岐市

18日午後2時54分ごろ発生 長野県北部を震源とする最大震度5弱の地震

東海3県で観測された震度は以下の通りです。

▼愛知県内の震度

【震度2】

豊橋市 新城市 豊根村

【震度1】

豊川市 蒲郡市 田原市 設楽町 名古屋千種区 名古屋東区 名古屋北区 名古屋中村区 名古屋中区 名古屋昭和区 名古屋瑞穂区 名古屋熱田区 名古屋中川区 名古屋港区 名古屋南区 名古屋守山区 名古屋緑区 名古屋名東区 名古屋天白区 岡崎市 瀬戸市 春日井市 愛知津島市 刈谷市 豊田市 安城市 西尾市 常滑市 小牧市 稲沢市 東海市 大府市 知立市 尾張旭市 高浜市 岩倉市 豊明市 日進市 愛西市 清須市 北名古屋市 弥富市 愛知みよし市 あま市 豊山町 大治町 蟹江町 飛島村 阿久比町 東浦町 幸田町

▼岐阜県内の震度

【震度2】

中津川市

【震度1】

多治見市 瑞浪市 恵那市 土岐市 可児市 高山市 飛騨市 下呂市 岐南町 笠松町

▼三重県内の震度

【震度1】

桑名市 三重朝日町