シンガーソングライター由薫の、ワンマンとしては初のプラネタリウムライブ＜由薫 Ray in the Night vol.1 -Planetarium Live-＞が開催された。オフィシャルからのレポートをお届けする。

「今日は皆さんに宇宙船に乗っているような気持ちになっていただきたいと思っています」と由薫が語ると、丸い天井の小さな空間が、確かに曲と共に非日常な旅に出ているような気持ちになってくる。

そして「由薫」「星空」といえば代表曲「星月夜」。由薫の歌声が星空と合うだろうことは、彼女の歌声を聞いたことのある人なら容易く想像できるだろう。そして事実、プラネタリウムに映し出される壮大な星空とその歌声は、やはりこの上なくマッチしていた。星月夜の歌詞にある「星降る夜にただあなたに会いたい」と願う気持ちは、太古からきっと同じように人々は願ってきたであろうと、普段は考えたこともない定番のロマンティックな気持ちにもさせる。

「私の曲は「夜」を連想させる曲が多いみたいで、今日はそうじゃない曲も夜っぽい雰囲気にアレンジしてきました。」と、普段のライブとは一味違うアコースティックセットによる特別なセットリストを没入感たっぷりに全11曲を披露した。最後の曲はパフォーマンス予定だと予告されていた、先月リリースされたばかりの最新曲「Ray」。好きな人は光のような存在で、その光に照らされることにより、自信のなかった自分自身のことすらも好きになってしまう、という恋愛の根っこある純粋な思いを歌った曲を、夜空が徐々に朝に向け明けていく光の演出と共に響かせた。

由薫が“夜”をテーマに開催を予定しているライブシリーズ＜Ray in the Night＞の第一弾として開催されたこのプラネタリウムライブ。第二弾は、横浜にある象の鼻テラスにて海沿いの開放感と夜景の中でライブを開催予定。港に広がる夜景が水面に美しく映り込む幻想的な空間で聞くライブは格別なものになるだろう。ライブシリーズ＜Ray in the Night＞の次なる発表も楽しみだ。

撮影◎Shu Hasegawa

■＜由薫 Ray in the Night vol.2 -Nightscape Live-＞

日程：2026年6月1日(月)

時間：開場18:45 ／ 開演19:30

料金：5,500円（税込）※自由席(整理番号付)/特典付き

会場：象の鼻テラス ▼チケットのお申し込みはこちらから

https://l-tike.com/yu-ka/ 【注意事項】

※整理番号順入場

※ご本人のお席の確保はご遠慮ください

※未就学児童は入場不可、小学生以上はチケットが必要となります

※別途ドリンク代

※紙チケットのみ

※枚数制限:1回の申し込みにつき4枚まで 【チケット購入者特典】

チケット購入者特典として由薫の直筆サイン入りビジュアルカードを全員にプレゼントします。

※グッズは公演当日にお渡しします(後日のお渡しや、個別発送対応は行いません)

■「Ray」

2026.3.20 digital release

https://lnk.to/yu-ka_ray

映画『鬼の花嫁』イメージソング