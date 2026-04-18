「日本ハム５−３西武」（１８日、エスコンフィールド）

日本ハムが集中打で逆転勝ち。連敗を３で止め、借金１とした。

九回に柳川が満塁のピンチを招き、押し出しで２点差に。なおも一打同点、逆転のピンチだったが、源田を空振り三振で切り抜けた。試合後、新庄監督は「１試合勝つの大変ですね。柳川君がドラマ作ってくれる」と苦笑いで振り返った。

試合後前には思い出深い４月１８日に“ドッキリ発言”？を行っていた指揮官。試合前の練習中にグラウンドに姿を現すと、報道陣に歩み寄り「２０年前の今日、俺、引退発表して日本一になれたから。今日、引退発表しようかな（笑）。そしたら日本一になれる？」と、いたずらっぽく語りかけていた。

新庄監督は現役時代の２００６年４月１８日、オリックス戦で２号ソロを放った際、試合中のホームラン談話で「２８年間思う存分野球を楽しんだぜ。今年でユニホームを脱ぎます打法」と引退を表明。シーズン序盤に前代未聞のサプライズ発表を行い、最終的にはリーグ優勝、日本一の立役者となった。

発言の真意について新庄監督は「２０年前懐かしいなと思って。放送でそういう話があったんで、今日なんだと思って。確かセラフィニから打って、金子くんから満塁ホームラン打って、もう２０年経つんだと」と振り返り、「んなわけない（笑）。懐かしさで」とちゃめっ気たっぷりに笑った。