森香澄（C）モデルプレス

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【モデルプレス＝2026/04/18】フリーアナウンサーの森香澄が4月17日、自身のInstagramを更新。新しいヘアカラーを公開し、話題となっている。

【写真】30歳フリーアナ「二度見した」ピンクヘア姿

◆森香澄、ピンクヘア披露


明るめの茶髪が印象的だった森は「ピンクを入れてみました！色落ちもたのしみ」とつづり、イメージチェンジした姿を公開。春らしいピンクがかった明るめのヘアカラーを見せた。

◆森香澄の新ヘアカラーに反響


この投稿は「似合いすぎてる」「二度見した」「可愛すぎ」「マネしたい」「綺麗な色」「透明感が増してる」「さりげないオシャレ」「色落ち後はどんな色になるんだろう」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）

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