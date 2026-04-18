森香澄、ピンクヘアに電撃イメチェン「似合いすぎてる」「二度見した」と注目集まる
【モデルプレス＝2026/04/18】フリーアナウンサーの森香澄が4月17日、自身のInstagramを更新。新しいヘアカラーを公開し、話題となっている。
【写真】30歳フリーアナ「二度見した」ピンクヘア姿
明るめの茶髪が印象的だった森は「ピンクを入れてみました！色落ちもたのしみ」とつづり、イメージチェンジした姿を公開。春らしいピンクがかった明るめのヘアカラーを見せた。
この投稿は「似合いすぎてる」「二度見した」「可愛すぎ」「マネしたい」「綺麗な色」「透明感が増してる」「さりげないオシャレ」「色落ち後はどんな色になるんだろう」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
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【写真】30歳フリーアナ「二度見した」ピンクヘア姿
◆森香澄、ピンクヘア披露
明るめの茶髪が印象的だった森は「ピンクを入れてみました！色落ちもたのしみ」とつづり、イメージチェンジした姿を公開。春らしいピンクがかった明るめのヘアカラーを見せた。
◆森香澄の新ヘアカラーに反響
この投稿は「似合いすぎてる」「二度見した」「可愛すぎ」「マネしたい」「綺麗な色」「透明感が増してる」「さりげないオシャレ」「色落ち後はどんな色になるんだろう」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
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